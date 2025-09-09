Zidane se prepara para dirigir a Francia en 2026

Zinedine Zidane nunca ha escondido que su gran sueño es ser seleccionador de Francia. Desde que dejó el Real Madrid en 2021, ha recibido innumerables y tentadoras ofertas para entrenar a equipos y selecciones, pero las ha ido rechazando esperando el momento para dirigir a la tricolor. ‘L’Equipe’ adelanta la noticia asegurando que “está disponible para suceder a Didier Deschamps después del Mundial, espera pacientemente el momento oportuno”.

Seguimiento de la selección

La información remite a la celebración el pasado 12 de julio del 27º aniversario del título mundial ganado por Francia en 1998. En el acto hubo un pase privado en el que el cantante canadiense-argelino Zaho ofreció un concierto para los protagonistas de aquel logro.

En él, Zizou fue objeto de las bromas compartidas por sus excompañeros respecto a su salto al banquillo de la selección. Todos coinciden en que pese a su discreto perfil, trabaja desde hace mucho tiempo para tomar las riendas de la selección.

Solo la resistencia de Deschamps al frente del combinado nacional francés ha evitado que adelantase su llegada al equipo. Sin embargo, Zidane sigue de cerca todo lo que afecta a la selección, lo analiza y anota todo. Según ‘L'Équipe’, el campeón del mundo de 1998 "ve la Ligue 1, los partidos europeos e incluso más allá", y "ya tiene ideas sobre el futuro de la selección francesa".

Contactos

Un amigo cercano filtra que "la información le llega más de lo que la busca" y que "sabe que los jugadores sueñan con trabajar con él”. La leyenda francesa mantiene contacto con los dirigentes del fútbol francés, incluyendo a los del entorno actual de’ Les Bleus’.

Incluso habló con Laurent Blanc de su experiencia como seleccionador entre 2010 y 2012. Sabe dónde está y hacia dónde va y para ello se prepara concienzudamente para la que puede ser su próxima parada profesional.

A todo esto suma sus buenas relaciones con jugadores como Kylian Mbappé y su cercanía al Real Madrid con activos valiosos como Tchouameni, entre otros jugadores relevantes. ‘L’Equipe’ destaca que varios intermediarios facilitan las conversaciones con Philippe Diallo, presidente de la Federación. Entre ellos Jacques Bungert, cercano a ambos, o Marc Keller, presidente del Estrasburgo y miembro del comité ejecutivo de la FFF.