De Zerbi explota y señala al Madrid: "El penalti es una vergüenza"

Todo el mundo habla de la misma jugada. La mano de Medina que terminó con el penalti que le dio el triunfo al Madrid ante el Marsella está en boca de todos. La acción ha generado muchísimo revuelo y polémica, aunque quizás el más enfadado con la situación fue Roberto De Zerbi.

El entrenador del Marsella habló muy claro sobre la jugada tras el pitido final e inclusó insinuó que las quejas del Madrid por la expulsión de Huijsen tuvieron algo que ver en lo sucedido: "Es una verguenza. Después del fracaso con la Real Sociedad todo el mundo hablaba de la injusticia contra el Madrid y esto es lo que hemos hecho".

Las quejas continuaron después en sala de prensa ante los medios: “El segundo penalti es un poco vergonzoso; no era penalti. Nunca lo es. Lo hubiera dicho aunque fuera a favor de mi equipo. Cuando digo que el penalti es vergonzoso no hay un pensamiento detrás -de que fuera para compensar al Real Madrid por la expulsión de Carvajal-. No quiero, de ninguna manera, referirme a eso”.

No obstante, De Zerbi también quiso valorar la expulsión de Carvajal, que para él no es del todo justa: “En esos choques, cabeza contra cabeza, son excesivas las expulsiones. No da el golpe, se apoya… pero la norma es así. Cuando uno apoya la cabeza así y no da un golpe, yo no sacaría la tarjeta roja; pero es una idea mía porque no lo considero algo violento”.

Carvajal agredió a Rulli / Movistar+

“Hubiéramos podido conseguir un resultado importante aquí. Mi equipo tiene muchos jugadores nuevos y sé perfectamente que no es fácil encontrar enseguida las conexiones adecuadas entre los jugadores. Sin embargo, podríamos haber hecho algo más”, explicó sobre el partido el italiano.

“Pero no es una crítica, es por sus cualidades. Entramos en el campo con miedo y timidez. Luego nos soltamos y jugamos mejor. Después de la expulsión de Carvajal no fuimos capaces de ir a por el partido; era el momento de arriesgar un poco más”, añadió en sala de prensa.

“Dicho esto, estoy orgulloso de mi equipo por su esfuerzo con muchos jugadores nuevos. Tenemos un equipo muy fuerte. Espero que podamos trabajar todos en la dirección adecuada para que el Olympique de Marsella llegue a un nivel más alto”, concluyó.