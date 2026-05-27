El Zenit se burla del Madrid en redes con el Barça de por medio

El Real Madrid se ha convertido en objetivo de bromas en redes sociales tras cerrar una temporada muy por debajo de las expectativas. La última llegó desde Rusia. El Zenit de San Petersburgo publicó un vídeo en TikTok en el que se burla del conjunto blanco utilizando también al Barça como comparación.

El montaje arranca con el autobús de la rúa del FC Barcelona acompañado del mensaje “Somos campeones”, en referencia a los títulos conquistados por el conjunto azulgrana esta temporada. Después aparece el autobús del Zenit celebrando un nuevo campeonato liguero en Rusia bajo el texto “Nosotros también”.

La broma llega en la última parte del vídeo. Ahí aparece el autobús del Real Madrid acompañado únicamente por el mensaje “Mbappé pichichi”, dejando caer que el único motivo de celebración del conjunto blanco este curso ha sido el título de máximo goleador conseguido por Kylian Mbappé.

La publicación no tardó en viralizarse y acumular miles de reacciones, especialmente por el contexto de la complicada temporada madridista. El equipo blanco terminó el curso sin levantar ninguno de los grandes títulos y quedó señalado tras varios tropiezos importantes tanto en España como en Europa.

Mbappé, precisamente, ha sido uno de los grandes protagonistas del debate alrededor del Real Madrid durante los últimos meses. Aunque el delantero francés volvió a firmar cifras goleadoras espectaculares y terminó como máximo anotador de LaLiga, buena parte de la crítica ha apuntado a que sus números no se tradujeron en éxitos colectivos para el equipo.

El vídeo del Zenit refleja además cómo la imagen del Madrid ha cambiado en las redes sociales en apenas unos meses. Acostumbrado durante años a dominar Europa y acumular títulos, el conjunto blanco ha pasado a convertirse en uno de los equipos más señalados por aficionados rivales tras una campaña decepcionante.