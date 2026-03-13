Ze Roberto: "Fracasé en el Real Madrid por culpa de mi adicción a la Play Station"

Ze Roberto ofreció una jugosa entrevista en el programa 'Abre Aspas', de Globo Esporte, donde realizó un repaso a su dilatada trayectoria profesional. El gran jugador brasileño explicó todo tipo de detalles, haciendo hincapié en los enormes sacrificios que hizo durante estos años para mantenerse físicamente a un gran nivel y alargar su carrera en el fútbol de élite.

Ze Roberto se convirtió en una gran estrella pero, sin lugar a dudas, no lo tuvo nada fácil en sus inicios. Y es que su aterrizaje en el Real Madrid y su proceso de adaptación a uno de los grandes del fútbol europeo resultó un absoluto fracaso. El brasileño no solo lo admite de forma abierta sino que además ejerce la autocrítica y explica los motivos de su pésimo rendimiento en su etapa en el Santiago Bernabéu.

El futbolista aterrizó en el mercado de invierno de la temporada 1996-97. "Fracasé en el Real Madrid porque cuando llegué no estaba preparado. Firmé por uno de los clubes más grandes del mundo sin estar preparado a nivel psicológico ni táctico", reconoce. Aspectos importantes para facilitar su integración, pero que además se vieron acentuados por una larga serie de malos hábitos durante su estancia en Madrid. "Me compré una Play Station y jugaba hasta altas horas de la madrugada obsesionado con vencer a Crash Bandicoot. También comía mal y descansaba muy poco. El resultado es que cayó mi rendimiento, subí de peso...".

Ze Roberto no solo tuvo que combatir sus particulares adicciones sino que también tuvo que hacer frente a algunas bromas de sus compañeros por culpa de origen humilde. "Cuando llegué al vestuario lo primero que vi son autos de lujo. En el vestuario, veía a los compañeros con ropa cara y trajes mientras ya iba con ropa sencilla. Recuerdo que Roberto Carlos siempre bromeaba diciendo que yo estaba para pintar el vestuario".

Afortunadamente, el brasileño supo sobreponerse a todas esas adversidades y no solo recuperó el buen estado de forma sino que acabó por convertirse en un futbolista TOP que tuvo una dilatada carrera en el fútbol europeo y en la selección de Brasil.