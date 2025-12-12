Zasca monumental de Benzema a Vinícius

Karim Benzema analizó la situación de los atacantes del Real Madrid en una entrevista concedida al ‘L’Equipe’, en la que habla claro. Conoce bien ese vestuario, sus debilidades y sus exigencias después de llegar al equipo con 21 años y estar 14, hasta los 35, para acabar siendo el referente ofensivo en las últimas cinco, tras la salida de Cristiano Ronaldo del que fue escudero 10 temporadas.

Falta de conexión

El francés envía un zasca monumental a Vinícius, al que tuvo que ‘sufrir’ en sus últimos años en el Madrid y con el que no tuvo buen feeling al ser jugadores diametralmente opuestos: el brasileño es individualista y egoísta y el galo, colectivo y generoso. Y traslada, sin morderse la lengua, esas sensaciones a las que vive Mbappé con el brasileño: “Si tu compañero es mejor que tú, tienes que aceptarlo”.

El delantero del Al-Ittihad analizó ese cortocircuito existente en el ataque blanco y destaca un preocupante desajuste. “Lo que les falta es simplemente una conexión. Entre Mbappé, Vinicius, Bellingham y Rodrygo. Cada uno necesita saber qué hacer en el campo. Bellingham necesita entender que él es el mediapunta, no el goleador. Mbappé es el goleador, no el mediapunta. Vinicius no es un centrocampista defensivo, es un extremo izquierdo”, subrayó.

Ambiciones y egoísmos

“Mientras todos sepan qué hacer en el campo, ya está. Porque estamos hablando de jugadores que están entre los diez mejores del mundo, y todos están en el mismo equipo”, añadió para ampliar su visión: “Es difícil, porque cada uno tiene su propia personalidad y características. Todos quieren ser los mejores, así que es un poco complicado… Todos necesitan entender que, en su rol, pueden aportar, pero que es por el bien del equipo”.

Benzema, Bale y Cristianol, la 'BBC' que tantos éxitos le dieron al Real Madrid / AP

Benzema exculpa a Xabi Alonso, o a Ancelotti la temporada pasada: “El entrenador no puede hacer nada. Tiene nombres, es el que mejor juega. Después, es cuestión de jugadores… Si tu compañero es mejor que tú, tienes que aceptarlo. El problema es no aceptar que el que tienes delante marque más goles. Por eso tienes problemas cuando tienes cinco o seis grandes jugadores juntos. Todos aportan algo”.

Goleadores y líderes

Y desvela lo que le tocó vivir a él a la sombra de Cristiano Ronaldo: “Al final, el goleador siempre recibe un poco más de atención que los demás. ¡Pero siempre necesita a los demás! No puedes hacerlo todo solo”. Pero fue más lejos, al creer que en este Madrid falta un líder que gestione con inteligencia y capacidad de mando el ego de sus compañeros.

“Hoy en día, ya no hay ese tipo de jugador en el Real Madrid. No hay un jugador con más experiencia que pueda decirle a Bellingham, Mbappé o Vinicius qué está mal. Así que es complicado… El entrenador, en mi opinión, lo dice, pero de otra manera. Porque hoy en día, el fútbol… Francamente, es muy complicado. Los jugadores ya no se hablan. Y se nota, de hecho. Es: ‘Hice mi trabajo, marqué mis goles’. Así es el fútbol hoy en día”.

Críticas y Mbappé

“Las críticas siempre son difíciles de aceptar. Pero en realidad son un paso adelante. Si las aceptas bien, mejoras. Es mejor para ti y para todos. Pero, sinceramente, el Madrid es complicado; hay demasiados buenos jugadores”, destacó, para plasmar situaciones que le tocaron vivir y que sigue experimentando en Dubai.

Por último, analizó a Mbappé, al que conoce sobradamente: “Marca muchísimos goles y seguirá haciéndolo. Pero lo más importante para Mbappé es que el Real Madrid lo fichó para que, en momentos clave, pueda ganar partidos. Y es capaz de hacerlo. Esa es la presión que necesita asumir y dar ese pequeño paso para convertirse en el líder del ataque. Porque él es quien tiene que llevar al Real Madrid a los títulos. Eso sí, no solo, sino con los demás. Por eso hablé de la conexión”.