Zamorano explota por las Ligas de Tenerife: "Nos robaron, hubo cosas muy raras"

Las dos Ligas de Tenerife son uno de los grandes recuerdos de la época de Johan Cruyff. Los azulgranas ganaron dos Ligas en la última jornada con dos tropezones del Real Madrid en Tenerife, dos temporadas seguidas. Algo muy difícil de repetir.

En Madrid nunca han olvidado esos dos encuentros que evitaron que los blancos ganasen dos títulos más e Iván Zamorano volvió a abrir el recuerdo en El Cafelito con Josep Pedrerol. El chileno, visiblemente herido, recordó ese episodio: "Perdimos la Liga en Tenerife. Nos robaron. Dos penaltis clarísimos y me expulsaron por saltar más que el defensor del Tenerife. Hubo cosas muy raras, muy extrañas".

Los azulgranas escucharon los tropiezos del Madrid en Tenerife por la radio / SPORT

Además de lo que ocurrió en el terreno de juego, el delantero recordó que el viaje ya empezó mal desde el inicio cuando fueron a coger el avión hacia Canarias: "En ese partido hubo cosas muy raras. Nuestro presidente nos hizo viajar en dos aviones distintos. El avión nuestro se despresurizó. El avión perdió el aire, nos estábamos ahogando, tuvimos que ponernos las mascarillas. Tuvimos que volver al aeropuerto y esperar tres o cuatro horas para volver a salir a Tenerife. Ya allí se empezó mal. Después pasó lo que pasó".

"Me gustaría que Vinicius cambiara algunas actitudes"

Zamorano aprovechó para hablar sobre la actualidad del Real Madrid y dejó claro su amor por Mbappé. El francés le quitó el récord de más goles en una temporada de debut con el conjunto blanco: "Mbappé es el mejor del mundo. Lo que hace él no lo hace nadie. El año pasado decían que estaba flojito y marcó 40 goles. Tiene algo importante, es un ganador y se parece mucho a Cristiano. Se parece muchísimo; no se conforma con 40 goles. La cabeza lo mueve todo. Él sabe que es distinto. Es el emblema del Madrid".

Kylian Mbappé, tras uno de sus dos goles contra el Valencia. / AFP7 vía Europa Press

El chileno elogió al francés, pero en cambio, aconsejó a Vinicius sobre sus actitudes en el terreno de juego: "Vinicius me encanta. No me gustan algunas actitudes que tiene, pero son el reflejo del amor que tiene por el club. Muchas veces queremos que actúe de otra manera, pero a lo mejor en esa inmadurez está el sufrimiento de un chico al que se le discute por estar en algunos estados por el color de la piel. Pero estoy convencido de que algún día va a madurar. Le ha afectado mucho pasar de todas las luces a que el referente máximo sea Mbappé. No es fácil ser Vinicius. Pero me gustaría que cambiara algunas actitudes y se diera cuenta de que el Madrid es distinto a todo".