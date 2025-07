Yusi: "Ojalá pueda volver al Real Madrid"

El nuevo jugador del Deportivo Alavés Yussef Enríquez ‘Yusi’ declaró este lunes que espera estar “a la altura del club y de las expectativas de la afición” y se mostró convencido de poder ayudar a su nuevo equipo.

El joven lateral izquierdo, que ha firmado un contrato de cuatro temporadas con el conjunto vasco, fue presentado en sala de prensa. “Ha sido una decisión muy bonita e importante”, apuntó el jugador, que se considera un futbolista "ofensivo” y con “compromiso defensivo”.

“Ayudaré en lo que sea necesario”, dijo el futbolista, que señaló que está disponible para el primer partido del Alavés ante el Athletic Club si Eduardo Coudet lo estima oportuno. “Es un entrenador que va muy acorde con mi estilo de juego. Le gusta la intensidad y repetir esfuerzos”, expresó el internacional marroquí.

Asimismo, el canterano del Real Madrid comentó que no cierra la puerta al equipo blanco. “Este es un paso correcto que me va a ayudar a crecer como futbolista y ojalá me llegue la oportunidad de volver al Real Madrid o a clubes de ese nivel”, afirmó.

Yusi se unirá a Antonio Blanco, al que conoce de su pasado madridista, y a un “grupo genial con un ambiente perfecto que conseguirá grandes cosas”.

Estuvo acompañado por el director deportivo, Sergio Fernández, que opinó que está “sobradamente preparado para competir en Primera División”, aunque admitió que necesita tiempo y que, por eso, le acompañarán en ese proceso.