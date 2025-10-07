El 'youtuber' Franco Mastantuono: El vídeo del jugador del Real Madrid antes de ser profesional con la camiseta del Barça

El futbolista argentino Franco Mastantuono ha caído con el pie derecho en el Santiago Bernabéu, muy criticado por sus palcos, y se ha ganado los aplausos de la caverna madridista por su electricidad y capacidad de generar juego a partir del regate, además de contar con un buen disparo.

Hasta el momento, el extremo ha disputado más de la mitad de los minutos de la temporada, demostrando ser una pieza importante dentro del organigrama de Xabi Alonso, con un gol en liga y una asistencia en Champions League.

Esperó hasta cumplir los 18 años para aterrizar en la capital española, pues hasta entonces formó parte del plantel de River Plate, donde se convirtió en la figura pese a su corta edad. Incluso hay algunos que se atrevieron a compararlo con Lamine Yamal, pese a que otros piensan que dicha defensa del madridista es nada menos que un sacrilegio.

Franco Mastantuono celebra su primer gol como jugador del Real Madrid. / AFP7 vía Europa Press

Mastantuono forma parte, igualmente, de una hornada de nuevas estrellas que se criaron con las opciones de entretenimiento que todavía tenemos hoy y que muchos de los lectores de este artículo también habrán consumido.

La década de 2010 fue la de la explosión de algunos de los nombres más reconocibles del internet de hoy y los 'youtubers' vivieron su época dorada antes de la llegada de los nuevos formatos, como el 'stream'. En España teníamos a los Rubius, Auronplay, Vegetta777 o Willyrex, aunque cada país tuvo sus tótems particulares.

Así, el actual jugador blanco también hizo sus pinitos en la plataforma que actualmente forma parte de Google, con algunos vídeos sobre el videojuego FIFA, hoy EA FC, o simplemente jugando a fútbol con un amigo. Dichas joyas datan del año 2018, demostrando cómo de rápido pasa el tiempo, pues el argentino es todavía muy niño en todos los vídeos publicados.

En total, 11 vídeos que el jovencísimo Franco publicó en la plataforma roja, sin saber que un día se convertiría en uno de los fichajes estrella de la liga española y que recalaría en un equipo con el peso del Real Madrid.

Pese a ello, nunca ha negado que su referente en el mundo del fútbol siempre ha sido su compatriota Leo Messi, con quien recientemente ha tenido oportunidad de compartir vestuario en la selección argentina: "Soy argentino. Para mí, Messi es el mejor jugador del mundo", comentaba en su presentación como jugador blanco.

Visto con los ojos de hoy, el vídeo que más sorprende muestra al jugador con una camiseta del FC Barcelona mientras da toques a un balón en el jardín de su casa hace ocho años, cuando tenía tan solo 10.