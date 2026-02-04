La Youth League sonríe al Madrid: ya hay billete para octavos

El Alfredo Di Stéfano volvió a vestirse de gala en la tarde de ayer para recibir los dieciseisavos de final de la UEFA Youth League, la máxima competición a nivel juvenil. Ni Álvaro Arbeloa, que hasta hace no mucho dirigía a muchos de estos jugadores, quiso perderse el encuentro y estuvo presente en el palco. El Real Madrid recibía al Olympique de Marsella, rival al que ya se había enfrentado previamente, dado que el sorteo de la fase de grupos de la Champions League se refleja de la misma manera en la Youth League. En aquella ocasión vencieron 3-2, remontando el partido con unos protagonistas totalmente distintos a los de ayer, tanto en el verde como en el banquillo.

Álvaro López se estrenaba en competición europea al frente del Juvenil A. Considerado el entrenador de moda en Valdebebas, del que solo se escuchan elogios tras haber conquistado todas las ligas con distintas generaciones en los últimos años, tomó el relevo de Julián López —ahora en el RM Castilla— hace menos de un mes, en el marco de una reestructuración en cadena dentro de la cantera, con ascensos internos en los banquillos.

Álvaro López, entrenador del Juvenil A / Real Madrid

El Real Madrid no se guardó nada en el tintero y alineó hasta 7 jugadores del Castilla desde el inicio, una muestra clara de la ambición del club por competir al máximo nivel en el torneo continental e intentar llegar a esa final four que se le atraganta desde la 19-20, temporada donde conquistó el título por primera vez de la mano de Raúl.

RECITAL DE THIAGO PITARCH

El principal protagonista de la victoria de ayer fue Thiago, quién se hizo con el dominio del juego en todo momento, le encontraron como hombre libre en muchas ocasiones en salida de balón, recuperó infinidad de balones y, además, abrió la lata con un disparo cruzado pegado a la cepa del palo. Ayer fue el mejor jugador del partido y volvió a demostrar por qué lleva llamando a la puerta del primer equipo tanto tiempo.

Thiago Pitarch celebra un gol en la Youth League / Real Madrid

NOTABLE ACTUACIÓN DE CARLOS DÍEZ

Otro que estuvo realmente bien, fue Carlos Díez. El capitán fue el único (sin contar al portero, Illia) jugador de origen del juvenil A que salió de titular, y su actuación valió por sí sola para justificar el porqué. Una mezcla de calma con balón y capacidad para realizar descargas cuando se ve encimado en tres cuartos de campo. Un centrocampista con buenas capacidades para llegar al área desde la segunda línea, que continúa el juego a pocos toques y sabe distinguir siempre lo que la jugada pide. Se asemeja más a la figura del “10” que a la de un “8”.

Carlos Díez, juvenil A contra el Marsella / Real Madrid

LA JERARQUÍA DESDE ATRÁS

Joan Martínez volvió a dejar claro por qué es una de las piezas más fiables en defensa de toda La Fábrica. Líder natural en defensa, con autoridad y se anticipa siempre a lo que va a suceder. Tuvo un emparejamiento complicado ante el 9 del conjunto marsellés y aun así se impuso con solvencia en los duelos aéreos. Frente a rivales de su misma edad, demuestra ir varios escalones por encima y marca una madurez impropia de su edad.

Joan Martínez con el balón ante el O.Marsella / Real Madrid

ALEXIS CIRIA, EL NOMBRE A SEGUIR

Lleva apenas días en La Fábrica, pero el extremeño demuestra haber dejado la timidez a un lado hace años. Es un extremo atrevido a la hora de retar a su marca y se le ve jugar con total soltura. En su debut contra el Mallorca, lo primero que hizo fue ganar línea de fondo y sacar una rabona, más tarde metió el gol de la victoria y fue un desatascador en un partido rocoso. Ayer fue titular por primera vez y se le ven cosas distintas. Proviene de la cantera del Sevilla, donde se instalaba en el Sevilla Atlético de Primera Federación y lleva tres temporadas siendo convocado con las inferiores sub-16, sub-17 y sub-18 de España.

Alexis Ciria nuevo fichaje de La Fábrica / Real Madrid

Tocará seguir de cerca a este Juvenil A de Álvaro López, al que se le vienen enormes retos por delante en este tramo de la temporada donde se encuentra como primer clasificado en liga (División de honor grupo V), en octavos de Youth League y en cuartos de final de Copa del Rey. El equipo atraviesa un momento de dulce, vivo en todas las competiciones, que tan solo ha concedido 2 derrotas en 27 partidos y por ahora no piensa ponerse techo.