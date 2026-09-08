Yáñez lidera el primer triunfo del Madrid en la Youth League

El Real Madrid, vigente campeón de la Youth League, arrancó la defensa de su corona con una victoria contundente ante el Inter (3-0) en el Alfredo Di Stéfano, en un estreno que dejó un nombre propio. Dani Yáñez fue la gran figura del encuentro, firmando un doblete para encarrilar el triunfo de los de Álvaro López.

El Madrid salió dispuesto a mandar desde el primer minuto y Yáñez abrió el marcador a la media hora de partido. El extremo aprovechó un balón largo de Joan Martínez y un error en el despeje de la zaga italiana para recortar dentro del área y encontrar portería con un zurdazo.

Ya en la segunda parte, el extremo certificó su doblete aprovechando un contraataque que pilló al Inter totalmente roto. De nuevo una jugada marca de la casa, recogiendo el balón en banda derecha y recortando hacia dentro hasta encontrar hueco para realizar un disparo seco imposible para Farronato.

Con el 2-0 en el marcador, Álvaro López aprovechó para empezar el carrusel de cambios y refrescar al equipo. Precisamente uno de los jugadores de refresco fue el encargado de cerrar el partido en el tiempo de descuento, con el Inter ya entregado. Marco Company le regaló el gol a Fran Santamaría, delantero recién llegado este verano del Castellón.

El juvenil del Madrid supera de esta forma su primer examen en una Youth League que todavía le depara encuentros complicados en esta primera fase. Los de Álvaro López tendrán que enfrentarse a Roma, RB Leipzig, AEK Atenas, PSV y Arsenal.