Yan Diomande irrumpe con fuerza en el mercado del Real Madrid

Yan Diomande es una de las revelaciones del Mundial. Titular en Costa de Marfil, está llamando la atención por su espectacular potencial ofensivo. Empieza a ser uno de los jugadores más monitorizados por los principales equipos del continente que siguen la estela del Liverpool, detrás de su fichaje por deseo de Andoni Iraola.

Oportunidad del Leganés

Sin ser un consumado goleador, 13 goles en 36 partidos, si es un delantero diferencial, 10 asistencias. Diomande destaca por su velocidad, por ser un atacante directo y desequilibrante y con un potencial impresionante. Tiene 19 años y un gran margen de mejora. Un futbolista que ha tenido que abrirse paso después de ser rechazado por varios equipos.

Probó por el al Bournemouth, Chelsea, Rangers, Olympiacos, Crystal Palace y en la MLS, pero ninguno acabó fichándole aunque impresionó por entonces a jugadores como al propio Olise. “Hey, chico, eres realmente bueno”, descubre en una emotiva carta que escribió a su hermana fallecida en Costa de Marfil en extrañas circunstancias.

Yan Diomande, jugador de Costa de Marfil / 'X'

“Incluso los equipos B en la MLS no me querían. Ni siquiera sabía por qué. Nunca me dieron una razón. Los adultos lo manejaban todo. Solo me seguían llevando por toda Europa, y todos seguían diciendo que no. Mi visa se venció. Mi sueño se acabó. Me mandaron de vuelta a África, y lloramos juntos. Tú eras la que nunca dejó de creer. Unas semanas después, firmé por el Leganés y lloramos lágrimas diferentes”, escribió el jugador por aquel amargo trago.

Sueño cumplido

“Fue unas semanas después de mi debut con el Leganés. ¿Quién hace su debut a los 18 contra el Real Madrid? Era demasiado loco. Era un sueño”, recuerda, poco después era informado del fallecimiento de su hermana que le rompió el corazón. Diomande aprovechó la oportunidad que le dio el Leganés para fichar por el Leipzig seis meses después por 20 millones de euros.

Tiene contrato con el equipo alemán hasta 2030 y su valor de mercado es de 90 millones de euros, 70 más que hace solo un año. Sin embargo, el Leipzig ha fijado un precio de traspaso de 100 M€, y no escucha ofertas por debajo de esa cantidad. La prioridad de Florentino Pérez es Olise, pero la irrupción de Diomande puede variar la hoja de ruta del presidente blanco si el Bayern se mantiene en no negociar el traspaso de su estrella.