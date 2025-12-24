Xhaka desvela el auténtico Xabi Alonso del Leverkusen: "No era falso, era auténtico"

En un momento en el que Xabi Alonso vive momentos difíciles al frente del banquillo del Real Madrid, las palabras de uno de sus antiguos pupilos en el Leverkusen, Granit Xhaka, van a ser un bálsamo para el técnico vasco durante la tregua del parón navideño.

La cadena DAZN estrena un documental en torno a la figura del entrenador madridista que lleva como título ‘El arquitecto. Del mito al desafío’. El reportaje repasa la todavía corta carrera en los banquillos de un Xabi Alonso que viene de familia futbolística pues su padre Periko ya fue jugador y entrenador de élite. Y lo que más llama la atención es la defensa que hace de él el centrocampista internacional suizo con el que coincidió en el Bayer Leverkusen (2023-25), convirtiéndose en su prolongación sobre el terrenbo de juego.

Xabi Alonso llegó al conjunto alemán con una amplia experiencia como futbolista del máximo nivel, con títulos y una capacidad innata para ser la prolongación del entrenador sobre el terreno de juego, como reconocieron algunos de sus técnicos como Benítez, o Guardiola, al que reconoce como uno de sus maestros como entrenador.

Sin embargo, el tolosarra apenas tenía trayectoria en los banquillos pues tras iniciarse en el fútbol base del Real Madrid se había hecho cargo del filial de la Real Sociedad. Esto no fue un obstáculo para Xabi, según desvela Xhaka que al rememorar aquella etapa a las órdenes de Alonso destaca su capacidad de gestión y liderazgo para llevar al Leverkusen a un triplete histórico en el que conquistaron Bundesliga, Pokal y Supercopa de Alemania, además de jugar la final de la Europa League.

"No era falso, era auténtico"

"No tenía ninguna experiencia en los grandes escenarios. Eso es seguro. Lo que sí tenía era personalidad". No hay duda que a Xabi le iría muy bien que los jugadores de su actual plantilla en el Real madrid miraran el video y se empaparan de la admiración y el respeto con el que lo recuerda Xhaka, quien ya atesoraba una larga trayectoria en el Basilea (2010-12), el Mönchengladbach (2012-16) y el Arsenal (2016-23). "Cuando entraba en el vestuario y empezaba a hablar, todo el mundo estaba completamente concentrado. Porque le escuchaban. Porque cada palabra que decía era cierta. No se limitaba a repetir las palabras de otros".

Si la defensa que hizo del entrenador vasco Pep Guardiola cayó como una bomba atómica en el Santiago Bernabéu, quizás el respaldo de alguien que será visto como más neutral, por no tener un pasado azulgrana, será mejor valorado entre el madridismo. "No era falso. Era auténtico. Y creo que cuando un jugador siente que eres auténtico, no importa si ganas o pierdes. Sigues ganándote su respeto", explica el ahora jugador del Sunderland desde el inicio de la presnete campaña.

Otro mensaje que, en esta ocasión podría ser un buen consejo para los despachos de Concha Espina a la hora de valorar el choque que se ha producido entre el entrenador y varios futbolistas, especialmente Vinicius Junior: "Todos los equipos tienen egos, sin duda, pero a él no le importaban los grandes nombres. Y no le importa cuánto ha costado el fichaje. Solo le importa lo que ve en el campo. Quiere verte luchar. Y si entrenas bien, te dará una oportunidad. Eso es lo que más admiro de Xabi", concluye Granit Xhaka.