Xesco Espar, experto en alto rendimiento, desgrana la situación interna que vive el Real Madrid: "Es como si pusieras a cuatro o cinco caballos a tirar de una pieza de tela"

El Real Madrid se ha dejado llevar. El club ha sufrido un desliz institucional que le está llevando al abismo. La situación que se vive ahora mismo en el conjunto blanco es desagradable, insólita e irreparable. Este viernes, los altos cargos del club han decidido hacer públicas las sanciones a Valverde y Tchouameni, con la cifra que ambos jugadores tendrán que desembolsar como castigo.

La imagen se ha deteriorado y no se habla de otro tema en Europa. Los rifirrafes de los jugadores del Real Madrid, filtrados a lo largo de los días, evidencian un problema interno y una bola que ha estallado cuando no podía más. A principios de temporada, Xabi Alonso tuvo que vivir diferencias a nivel individual con algunos jugadores, que no entendían (o querían entender) su forma de trabajar. Y, como se dice, cuando el río suena, agua lleva.

"Lo que yo pienso es que, cuando un equipo pierde uno o dos partidos porque un jugador no ha estado bien o el entrenador no ha estado acertado, no pasa nada. Pero cuando es un problema tan grande, todos los estamentos del club están fallando y todos tienen responsabilidad", explica a SPORT el exentrenador de balonmano del Barça Xesco Espar, que desde 2012, dirige un espacio de formación para entrenadores de todos los deportes y se especializa en alto rendimiento y liderazgo.

Una pirámide de poderes invertida

El problema del Real Madrid empezó con la falta de poder de los diferentes estamentos. Primero, de la dirección deportiva, que no tuvo la capacidad de ajustar la plantilla a la realidad. Juntó a jugadores con mucho talento, con altos salarios y compitiendo a nivel individual por el mismo objetivo: goles, dinero y reconocimiento.

Segundo, la del entrenador. Las carencias del equipo se trasladaron al banquillo, que, pese a tener a un técnico que venía de hacerlo muy bien en Europa, como era Xabi Alonso, se demostró que los jugadores mandaban más que él. Porque, en cuanto empezaron a surgir conflictos, a quien se castigó fue al entrenador.

"Yo creo que esto comienza cuando aparece el primer problema con el entrenador y la falta de resultados. El club exculpa al jugador y culpa al entrenador. Echa al entrenador (Xabi Alonso) y directamente le da el poder a los jugadores. Estos se quitan toda la culpa porque la proyectan en el entrenador, como si no la tuvieran", cuenta, refiriéndose a la destitución de Xabi Alonso el 12 enero, que resultó ser el inicio de la crisis.

El experto en grupos pone encima de la mesa las diferencias internas y objetivos de los jugadores. Algunos, con más hambre que los otros. "Cuando hay un entrenador, todos van a una hacia el mismo juego, pero cuando mandan los jugadores, tenemos tres o cuatro opiniones diferentes que están arrastrando a un grupo de gente. Esto es como si pusieras cuatro o cinco caballos a tirar de una pieza de tela. Si todos van en la misma dirección, arrastrarán la misma pieza. El problema es que, si tiran en direcciones diferentes, la pieza se romperá, y eso es lo que ha pasado: se ha roto el equipo", cuenta Espar.

Xesco Espar, experto en alto rendimiento y liderazgo / LYDIA SARDÀ

"Cuando no hay un entrenador que pueda imponer su programa táctico y mandar, es imposible que ese equipo sea un equipo ganador. Para mí, no valen los temas de que hay que gestionar los egos. Por muchas estrellas que tengas, si no hay un programa táctico, no hay manera de ganar, y esto es algo que les ha pasado", afirma.

Faltas de respeto y un vestuario pensando en el Mundial

En más de una ocasión, ha salido la información de que el tolosano implementó un sistema de video para que los jugadores pudieran corregir los errores que cometían sobre el césped. Algo habitual en Europa, aunque a los jugadores del Real Madrid, incluido Vinicius JR., esas 'clases' le provocaban sueño. Algo poco normal en un vestuario profesional.

"Creo que hay dos factores más: uno es el Mundial. Ya vemos que hay jugadores que psicológicamente no están con el equipo. Ellos sienten que pertenecen a la selección. Por ejemplo, Mbappé. Parece que el equipo no vaya con él, cuando debería hacerse piña. Esto ha generado mucha frustración, tanto en el club como en los compañeros. Ahí es donde arranca la discusión entre los jugadores", dice el exbalonmanista.

"No hay confianza entre unos y otros. Del estado mental se pasa al estado físico: unos piensan que no se entregan lo suficiente, otros que no defienden al entrenador, y como el míster no puede pararlo y el club no hace nada, ha salido a la luz lo que está pasando", reflejando la raíz del problema entre Valverde y Tchouameni.

Desde que empezó el año Mbappé ha reducido sensiblemente sus cifras goleadoras // EUP Kylian Mbappe of Real Madrid CF gestures during the Spanish League, LaLiga EA Sports, football match played between Real Madrid CF and Deportivo Alaves at Bernabeu stadium on April 21, 2026, in Madrid, Spain. AFP7 21/04/2026 ONLY FOR USE IN SPAIN / AFP7 vía Europa Press / AFP7 vía Europa Press

La elevada tensión y las agresiones que se vivieron en Valdebebas, salieron a la luz. Y cómo es lógico, algunos jugadores (enfadados con el club) lo filtraron. Una de las razones por las que el uruguayo se enfadó con el francés.

"De un vestuario profesional nunca sale nada bueno. Lo que se han encontrado es que hay jugadores que se marchan, y los que se marchan son los que hablan. Jugadores sobrevalorados, Xabi Alonso que no ha podido imponer su trabajo, Arbeloa que no tiene poder... y así es imposible ganar. Si un equipo no gana, empiezan los problemas", concluye Xesco Espar. En dos días, Clásico. Y 'Mou' al acecho.