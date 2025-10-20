Xabi volverá al plan A para la Champions y el Clásico

Xabi Alonso hizo rotaciones ante el Getafe. Dejó en el banquillo a Vinícius y Güler, titulares habituales, tras jugar dos partidos con sus selecciones. Los demás fueron los de siempre salvo los lesionados Carvajal y Huijsen. El vasco volverá al plan A para recibir a la Juventus y el Barcelona, partidos en los que será difícil que recupere para el once a ninguno de los cinco lesionados.

Sin Vinícius y Güler, Rodrygo, Camavinga, que jugó su primer partido de titular tras la lesión, y Alaba, el segundo como Bellingham, fueron las principales novedades en Getafe. Xabi tendrá que recomponer el equipo en el partido del miércoles ante la Juve en la Champions, que será un ensayo general para el Clásico. Se juega seguir en cabeza de la tabla en Europa y el liderato en la Liga.

Asignatura pendiente

El tolosarra, como los jugadores que siguen de años anteriores, tiene una asignatura pendiente que viene de la temporada pasada, rendir a su nivel ante rivales top. Xabi ha clavado la rodilla en los dos partidos más comprometidos de los 17 que lleva al frente del equipo, y en los dos salió goleado: 4-0 contra el PSG y 5-2 ante el At. Madrid.

Xabi necesita la mejor versión de sus jugadores esta semana / Efe

Tiene que hilar fino para encontrar el once más competitivo y comprometido con la idea táctica que intenta instalar, y que no acaba de conseguir. El fútbol fluye de manera intermitente y sigue imperando los latigazos individuales en los partidos que se ponen cuesta arriba, aunque es cierto que los resultados le van acompañando.

Un puesto por decidir

Ante la Juventus no recuperará a los lesionados Huijsen, Rudiger, Carvajal, Trent y Ceballos. Alguno podría llegar al Clásico, pero no para ser titulares salvo que asuman riesgos. Alaba acabó con una sobrecarga en el gemelo derecho ante el Getafe, hoy pasa pruebas. Courtois también acabó tocado por un golpe, aunque se espera que no pase de ahí. Asencio apunta a ser el relevo del austriaco, sin descartar que retrase a Tchouameni y ponga a Camavinga de medio centro.

Con la vuelta de Güler y Vinícius, está por ver cuál de los tres titulares del domingo sigue en el once: Mastantuono, Camavinga o Rodrygo. Tampoco hay que descartar a Brahim, que está siendo la alternativa al argentino en la banda derecha. Bellingham seguiría junto a Mbappé, aunque con Güler en el once, tendrá que alternarse la media punta.