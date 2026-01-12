Xabi sí quiso hacer el pasillo al Barça... pero Mbappé lo impidió

Lo sucedido tras la final entre el Real Madrid y el FC Barcelona sigue trayendo cola. La entrega de medallas dejó una de las imágenes más polémicas, cuando Kylian Mbappé se llevó a sus compañeros de la zona e impidió que la plantilla blanca hiciera el pasillo de campeón a los de Flick.

El gesto del delantero francés ha sido considerado como antideportivo en el barcelonismo. "Me sorprende lo que hizo Mbappé. En la victoria y en la derrota se debe generoso y respetuoso. Esto es deporte y se debe tener un comportamiento normal. Creo que nosotros, en la victoria fuimos generosos y respetamos al equipo contrario. Por eso no lo puedo entender. Había un punto diferente desde el partido de Liga y estaban algo picados los futbolistas. Es algo que se puede entender. La verdad es que yo no vi ese momento de Mbappé sobre el campo, pero entiendo que debían ser momentos muy jodidos. Debían estar muy jodidos y hubo esa reacción", afirmó Joan Laporta en Rac1.

Xabi Alonso, junto a Joan Laporta, en la entrega de medallas / Kai Försterling / EFE

Por su parte, la versión del Real Madrid es que fue la Federación la que les pidió que salieran de esa zona por estar en medio del tiro de cámara, tal y como explicó nuestro compañero Alfredo Martínez en sus redes sociales.

Xabi Alonso y Asencio quisieron hacer pasillo, pero Mbappé se negó

La realidad es que las imágenes que han ido apareciendo podrían destapar la verdad de la historia. En ellas se puede observar como tanto Raúl Asencio como Xabi Alonso se colocaron para hacer el pasillo al Barça, al igual que Chendo, delegado del equipo.

Fue entonces cuando Xabi hizo un gesto a sus futbolistas para que acudieran a hacer el pasillo, pero se topó con la respuesta rotunda de Mbappé. El delantero se negó en rotundo y se lo comunicó a sus compañeros, que en lugar de hacer caso al entrenador (salvo Huijsen, que sí se dirigía a hacer el pasillo) acudieron a la llamada del francés y desaparecieron de la escena.

Un momento que habla a las claras de lo que se está viviendo en el interior del vestuario del Real Madrid. Con Mbappé llevando la voz cantante por encima incluso de Xabi Alonso, que ni siquiera pudo mantener su decisión y no tuvo más remedio que resignarse y hacer caso al futbolista.

Durante un momento en el vídeo, que ocurre después de que todos le hicieran caso a Mbappé, Xabi Alonso parece recibir alguna indicación y señalar a una zona del césped, lo que podría confirmar la versión del Madrid, si bien en ningún momento queda claro quién es la persona que habla con el técnico. De un modo u otro, la intención del entrenador y la negativa del francés, con conversación entre ambos por medio, son difíciles de negar.