Xabi propicia cuatro combates por la titularidad

Xabi Alonso ha tenido tiempo suficiente para conocer la plantilla que ha puesto el Real Madrid a su disposición. Seis partidos como contacto en el Mundial de Clubes, y tres de Liga le han servido para construir los cimientos del equipo con siete jugadores como columna vertebral. En las otras cuatro posiciones propicia cuatro combates interesantes en pugna por la titularidad.

Fijos y duelo inédito

Courtois, Huijsen, Carreras, Valverde, Tchouameni, Güler y Mbappé son fijos en el once, salvo por lesión o sanción. Da lo mismo que el tolosarra asegure que nadie tiene el puesto asegurado, pero los siete son fijas si están en plena forma. Otra cosa es que bajen su rendimiento para que cuele competencia en los que se dejen ir. La verdadera pelea la plantea en las otras cuatro posiciones, con cuatro combates entre excelentes jugadores que aspiran a acompañar a los siete indiscutibles.

Carvajal-Trent, por el lateral derecho; Militao-Rudiger, por un puesto de central; Mastantuono-Brahim, por el extremo derecho, y Vinicius-Rodrygo, por el izquierdo. Sin lugar a duda, el enfrentamiento entre brasileños es el más llamativo por inesperado. Vinícius parte con ventaja, pero Xabi le ha dejado claro que no quiere devaneos ni regateo de esfuerzos. A esto se suma la petición de Rodrygo de jugar en la banda izquierda, por lo que nace una competencia canarinha inédita.

Tres luchas igualadas

Un duelo en todo lo alto lo protagonizan Carvajal y Alexander Arnold. El capitán no ha tenido competencia en los últimos años, pero la llegada del inglés hará que Xabi los alterne toda la temporada. Al madrileño le viene bien descansar y al equipo también. Va a tener un refuerzo de la calidad en Trent. Alternarán el puesto para que puedan rendir a tope cada vez que les toque jugar. Será una lucha igualada.

La pugna Militao-Rudiger se la ha ganado el alemán por méritos propios. Llegó para dar aire al brasileño y Alaba, pero las lesiones de ambos le han dado la oportunidad de demostrar que es tan titular como ellos. Xabi ya los ha alternado y seguro que también los utilizará para dar descansos a Huijsen. El último combate entre Mastantuono y Brahim tiene un campeón en la recámara, Bellingham. Hasta que vuelva el inglés, argentino y marroquí se disputan el puesto, rotación en la que podría entrar Güler cuando regrese Jude.