Xabi, “preparado” para vivir seis días inciertos de mercado

El Real Madrid no da la espalda a un cierre de mercado que alcanza a la mayoría de los equipos de Primera. Unos, para fortalecer posiciones; otros, para cumplir el 1:1 de LaLiga e inscribir jugadores, y también a los que les gustaría soltar lastre y reforzar alguna posición, como le ocurre al equipo madridista. Le gustaría perder de vista a algunos futbolistas, como a Ceballos, pero va a depender de las ofertas que reciba para abrirles las puertas.

Un fichaje y Ceballos

“Estoy contento con el equipo que tengo, pero siempre hay que estar preparado por si hay algún cambio”, confesaba Xabi Alonso en vísperas del partido ante el Oviedo. Al tolosarra sí le gustaría fichar un centrocampista que nutriera la línea más necesitada del equipo. Son varios los nombres que maneja el club, como Hugo Larsson (Leverkusen), Adam Wharton (Crystal Palace) o el propio Rodri (City), aunque el español sean palabras mayores.

El Madrid ha hecho una maniobra alegal al inscribir a Mastantuono con el Castilla dejando una ficha libre por si se lanza a por un fichaje antes del próximo domingo a las 00:00 horas y no se va ninguno. Pero hay varios jugadores que no tienen asegurada su continuidad con Dani Ceballos a la cabeza, que flirtea con varios equipos para buscar una salida. Un jugador que le sobra al Madrid, pero al que no va a dejar salir gratis.

Alaba, Rodrygo y Mendy

El utrerano quiere irse al Betis, no cuenta ni para Xabi ni para el club, que le han invitado a buscarse equipo. El Betis tiene 20 M€ pero para fichar a Antony no al utrerano. Ahora aparece el Marsella, con el que ha empezado a negociar. Pero no es el único.

Alaba y Rodrygo deshojan también la margarita 'del sí y del no'. El austriaco le queda un año de contrato y las pocas perspectivas de jugar le invitan a buscarse un equipo tras dos años casi inactivo por las lesiones. El Madrid le abriría la puerta gratis en pago a su impecable compromiso desde que llegó con la carta de libertad. A cambio, se ahorraría uno de los salarios más altos de la plantilla.

Rodrygo no quiere irse, pero si su rol sigue siendo como hasta antes de jugar ante el Oviedo, no se descarta que llegue con una oferta millonaria de la Premier. El 'tic-tac' de su futuro seguirá sonando hasta el domingo. El Madrid también le gustaría desprenderse de uno de los dos laterales izquierdos tras el fichaje de Carreras, y a ser posible de Mendy, cuyo salario es más alto y que tiene un perfil que encaja peor en los esquemas de Xabi Alonso.