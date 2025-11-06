Xabi se olvida de las rotaciones y elige once

Xabi Alonso ha dirigido 21 partidos al Real Madrid desde que se hizo cargo del equipo el pasado mes de mayo. Debutó en el Mundial de Clubes con seis choques en los que apenas hizo variaciones, y 15 en lo que llevamos de temporada, en los que ha ido ajustado los jugadores a su método. Un técnico celoso de que el entorno conozca sus planes en las vísperas de los partidos, pero sus elecciones empieza a desvelar sus intenciones.

Cinco novedades

El tolosarra tuvo una primera toma de contacto en Estados Unidos para conocer de primera mano las prestaciones de cada futbolista. Allí descubrió a Güler, al que ha hecho titular incluso con el regreso de Bellingham. También ha elegido a Mastantuono para ocupar el extremo derecho, aunque a la larga será más una rotación útil que un fijo en los partidos grandes.

Otras dos novedades que se han hecho hueco son dos de los cuatro fichajes, Huijsen y Carreras y el cuarto, Alexander-Arnold, está en procesos de acoplamiento que se acelerará con la baja de Carvajal. Son las cinco cambios en el Real Madrid titular respecto a la etapa de Ancelotti. Rodrygo, Rudiger, Lucas Vázquez y Mendy pierden foco.

Los elegidos

Xabi no repitió equipo en los trece primeros partidos de esta temporada, con una media de rotaciones de casi cuatro jugadores por encuentro (3,8). Una cifra que ha bajado en los tres últimos compromisos a solo dos. Repitió por primera vez equipo ante el Barça y el Liverpool, y entre medias recibió al Valencia con una semana de descanso que le permitió utilizar a los mismos que contra el equipo azulgrana, salvo Mastantuono por Camavinga.

La lesión del argentino devolvió al francés al once en Anfield, aunque probablemente hubiese jugado para repetir el mismo plan que en el Clásico. Con la vuelta de Trent, se supone que Valverde volverá al centro del campo para configurar el prototipo del once del tolosarra para las grandes citas y que estaría formado por Courtois; Trent, Militao, Huijsen, Carreras; Tchouameni, Valverde, Güler, Bellingham; Vinícius y Mbappé.