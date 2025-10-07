Xabi mueve el banquillo y la pizarra

Xabi Alonso sigue construyendo un estilo de juego en el Real Madrid. Con una plantilla amplia de 25 jugadores busca las mejores combinaciones para encajarlos en sus ideas, lo contrario de Ancelotti, que elegía a los mejores y encajaba sus planteamientos. El técnico vasco ha dirigido diez partidos con diez alineaciones diferentes, introduciendo pequeñas correcciones tácticas dependiendo de los rivales y de los jugadores elegidos.

Courtois y Mbappé

Solo Courtois y Mbappé han sido titulares siempre. Un portero seguro que salva partidos y un goleador que los gana. Ha ido rotando al resto de futbolistas y solo tres no han sido titulares, Lunin, Mendy, lesionado, Endrick, que todavía no ha debutado, y Camavinga, recién salido de una lesión pero que ha participado en cuatro de los cinco partidos desde que se recuperó.

Xabi Alonso da consignas jugadores / Efe

Xabi cogió el equipo deprisa y corriendo en el Mundial de Clubes. Fue poco intervencionista con un equipo que venía de fracasar con Ancelotti, pero se apoyó en tres novedades: Trent y Huijsen, recién fichados, y Gonzalo por la baja de Mbappé. Confió en una base repitiendo once en tres de los seis partidos. Siete jugadores fueron siempre titulares: Courtois, Valverde, Bellingham, Vinicius, Tchouameni, Fran y Gonzalo, y otros dos jugaron cinco partidos de salida, Trent (se lesionó en el último) y Güler, suplente en el primero.

Bases

Una experiencia que le sirvió para sentar las bases para la actual temporada. Courtois y Mbappé, 10 partidos jugados y 10 titularidades; Tchouameni y Güler, 10-9; Vinicius, 10-8; Huijsen, 9-9; Valverde, 8-9 y el último en llegar, Mastantuono, 8-7. El vasco está moviendo el banquillo de un partido a otro con una media de 3,4 por encuentro. Cambios que también afectan a la pizarra y que hace teniendo en cuenta las características del rival.

Mbappé es le único jugador de campo que ha sido siempre titular / AP

Su peor elección fue, sin lugar a dudas, el once del derbi pese a poner un equipo que se acerca mucho al que más minutos llevan, pero en el que incluyó a un Bellingham fuera de forma y con poca continuidad en los conceptos que viene ensayando. La goleada no llegó por ahí, fue producto de la desconexión de muchos de sus jugadores que se olvidaron de lo trabajado para arrugarse de manera sorprendente ante la intensidad de un rival que lo borró del campo.

La pizarra por líneas

La pizarra de Xabi ha sido flexible en estos diez partidos. Un dibujo con balón y otro sin él. No se ha cerrado a una sola estructura, ha movido las piezas intentando que cada cual ocupe la posición en la que mejor rinde pero siempre dentro de una idea común de juego. Sigue buscando las mejores sinergias, pero el esbozo de lo que quiere se empieza a asomar con esa base de ocho jugadores esperando la mejor versión de Bellingham y la recuperación de Carvajal y Trent.

En las 10 alineaciones, ha repetido defensa en cuatro ocasiones: Trent, Militao, Huijsen, y Carreras. Fue la que hizo aguas en el derbi, el global es de 7 goles a favor y 7 en contra, tres victorias y una derrota. La media más repetida, también cuatro veces, ha sido la formada por Tchouameni, Valverde y Güler, con cuatro triunfos, 8 marcados y 2 recibidos. En ataque ha juntado a Mastantuono, Vinicius y Mbappé otras cuatro veces, y en una de ellas incluyó a Gonzalo. Ganó los cuatro partidos con 13 goles a favor y 2 en contra.