REAL MADRID
Xabi se la juega ante el Betis sin Mbappé
El Madrid recibe a un rival ilusionante, que aspira a meterse en la Champions, y que pondrá a prueba la resistencia del tolosarra en un año en el que los Reyes Magos llegarán de vacío al Bernabéu
Los Reyes Magos llegan de vacío al Santiago Bernabéu después de un año en el que el Real Madrid ha sido muy malo. También Xabi Alonso se ha quedado sin su ‘rey mago’ Mbappé para descoser aún más a un equipo que ha instalado a su afición en la desesperación.
Empiezan el año recibiendo a un Betis ilusionante, que aspira a meterse en la Champions y que pondrá a prueba la resistencia de Xabi Alonso en una semana que puede ser determinante. El profesor Pellegrini define con acierto la exigencia que amenaza al tolosarra, además de ganar, al Madrid se le pide golear y gustar.
Primer título
Tres premisas borradas del catecismo blanco en 2025 por unos jugadores acomodados y sin compromiso. Llevan una temporada larga con tapones en los oídos para recibir órdenes del entrenador. Se cargaron a Ancelotti y ahora tienen a Xabi al borde del despido en una semana determinante en la que, además del Betis, se juegan el primer título de la temporada con una semifinal de la Supercopa de España terrorífica contra el At. Madrid en Arabia.
Además de Mbappé, Xabi sigue con las bajas de Militao, Trent y Carvajal, aunque el capitán podría entrar en la lista pero sin opciones de jugar. Además, Brahim está en la Copa de África y Huijsen tiene problemas físicos y es duda. Recupera a Carreras tras cumplir dos partidos de sanción.
Armonía bética
Pellegrini, por su parte, sigue con la baja de Isco y las ausencias de Abde, Amrabat y Bakambú, también en la Copa de África. “Los que están, son los que tienen que sacar el partido adelante, así que si nosotros queremos ir a sumar puntos al Bernabéu, independiente de si tienes un jugador más o un jugador menos, tiene que estar muy basado en lo que nosotros seamos capaces de hacer dentro del campo”, afirma el chileno, que no llora las ausencias
Pellegrini sí tiene predicamento sobre sus jugadores, le escuchan y cumplen sus órdenes y la armonía fluye en ese vestuario. Todo indica que el chileno repetirá el once que goleó al Getafe la pasada jornada con la novedad de Bellerín por Ortiz en la derecha.
Sin lateral diestro
Además de la baja de Mbappé, el Madrid afronta su sexto partido consecutivo sin lateral derecho. Xabi prefiere poner a Asencio o Valverde que probar un especialista de la cantera. Rodrygo, por su parte, apunta a ser el relevo de Mbappé tras dejar atrás esa depresión futbolística y anímica que anularon sus fortalezas.
La duda es si Alonso seguirá poniendo a Bellingham y Güler, que juntos pierden más partidos que ganan. Pero la clave para que Xabi Alonso siga al frente del Real Madrid es que los jugadores, más allá del que salga o no, le hagan caso, corran, cumplan su plan y pongan su talento al servicio del equipo.
