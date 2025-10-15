Xabi explota a Mbappé

El arranque de temporada de Kylian Mbappé es inmejorable. Está sacando su mejor versión a base de goles, regates, velocidad y precisión para convertirse en la referencia ofensiva del Real Madrid. Es tan importante para su equipo, que Xabi Alonso no le da respiro desde que arrancó la temporada el pasado 19 de agosto.

Ha marcado 14 goles en los 10 partidos que ha jugado, todos los de esta temporada. Ha completado cuatro, en tres fue sustituido en los últimos dos minutos y en los tres restantes después del minuto 80. Suma 869' de los 990' posibles, el 87,7%. A eso suma otros tres partidos con Francia de cuatro, dos completos y en el último se apuntó otros 83 minutos. La cifra llega a los 263’ de 270’, 97,4%. La suma total alcanza los 1.132’ sobre 1.260, 89,94% del total.

Problemas físicos

Son datos que no deben pasar inadvertidos, porque está expuesto a percances como el sufrido contra el Villarreal con un leve esguince de tobillo que no le impidió jugar con su selección el pasado viernes ante Azerbaiyán. Pidió el cambio resintiéndose de esa pequeña lesión y se volvió a Madrid antes de tiempo perdiéndose el choque contra Islandia.

Los datos de Mbappé esta temporada / AP

El objetivo de Xabi Alonso no es como ha empezado la temporada, es como la va a acabar. La Liga y la Champions, objetivos prioritarios, se deciden a partir de febrero o marzo, momento en el que sus jugadores deben rendir al cien por cien para aspirar a ganar títulos. Si exprime ahora a sus mejores futbolistas pueden llegar exhausto al tramo final y Mbappé está comprando demasiadas papeletas.

Juega cada cuatro días

Tras volver de la concentración con Francia, el jugador está en manos de los físios para recuperarse del tobillo. Xabi tiene la intención de ponerlo ante el Getafe el próximo domingo, como aseguran en ‘El Chiringuito’. Tres días después, el Madrid recibe a la Juventus, y después al Barcelona. De esta forma, seguirá jugando un partido cada cuatro días, la media desde que empezó el curso.

Si Mbappé no descansa, aunque quiera jugar, además de exponerse a que el tobillo se resienta, se arriesga a sufrir fatiga muscular como ha pasado con Huijsen, y que su fútbol se diluya cuando más lo necesiten en el último tercio de la temporada. Es cierto que es un jugador imprescindible, pero Xabi tiene repuestos tops en el banquillo para dar algún descanso a su gran estrella.