Xabi enfrenta a Rodrygo con Vinicius

La suplencia de Vinicius en Oviedo dejó en shock al entorno madridista. Por fin un entrenador se atrevía a sentar al delantero brasileño, que campaba a sus anchas sin oposición jugase bien o mal, se comportase con educación o no, fuese solidario o individualista. Ha tenido que llegar Xabi Alonso para que sepa dónde está y, además, lo ha hecho con intención de mejorar las prestaciones del equipo, poniendo en su puesto a Rodrygo, que mendigaba jugar en la posición donde mejor rinde.

Premio a Rodrygo

Más que un castigo a Vinicius fue un premio a Rodrygo, que viene reclamando desde que llegó al Real Madrid jugar donde más le gusta. Así se lo transmitió a su nuevo entrenador, que le pusiera en la banda izquierda. Es uno de los motivos por los que apenas ha aparecido desde la llegada del tolosarra, que mantuvo a Vinicius en su sitio durante el Mundial para dar continuidad a lo que venía haciendo Ancelotti.

Sin embargo, a las primeras de cambio y a domicilio, decidió darle la oportunidad, y que demostrara que tiene talento para competirle el puesto a su compatriota. Aunque no fue su mejor partido, sí hizo lo que no ha hecho Vinicius en su última etapa, desafiar en el uno contra uno a sus marcadores para entrar como el cuchillo en la mantequilla. Solo le faltó una pizca de suerte y quizá esa confianza que da la continuidad para hacer algún roto a la defensa carbayona.

Decisiones de equipo

Xabi enfrenta a Vinicius con Rodrygo en disputa por la titularidad. Una decisión que no se ha atrevido a tomar ningún entrenador desde que el primero se hizo dueño del puesto. “En el fútbol se toman las decisiones pensando en el equipo”, advirtió el tolosarra en vísperas del partido. El entorno madridista lleva tiempo alertando del bajón futbolístico de Vinicius y Xabi Alonso lo ha detectado buscándole el mejor sustituto posible.

El futuro de Rodrygo en el Madrid todavía no está cerrado. El jugador no quiere irse, pero si su situación no mejora, nadie descarta que presente una oferta al club de algún equipo de la Premier. Sin embargo, el mensaje de Xabi es positivo y, además, bueno para el equipo como quedó demostrado. Cuando sacó a Vinicius, el partido estaba abierto, con un Oviedo más cansado y buscando el empate. En esas circunstancias Vinicius puede ser letal y así fue, puso su firma en el marcador final: dio la asistencia del 0-2 y marcó el 0-3.