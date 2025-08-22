Xabi descubre sus cartas

Xabi Alonso cumple tres meses como entrenador del Real Madrid, 90 días y siete partidos oficiales dirigidos más un amistoso, en los que ha diseñado el bloque titular sobre el que ha basado sus alineaciones. Las principales novedades hasta el momento son Güler, al que ha dado el mando del juego, y los fichajes que cambian la defensa con Huijsen y Carreras. La principal duda por discernir es quien ocupará el lateral derecho en los partidos importantes, Carvajal o Alexander Arnold.

Tres sacrificados

El tolosarra deja fuera respecto a la etapa de Ancelotti a Rudiger, Fran García o Mendy, y Rodrygo. Huijsen forma pareja en el eje defensivo con el recuperado Militao que, aparcada las lesiones, es titular fijo. Carreras ha llegado para reinar en el lateral izquierdo, mientras que Güler se ha ganado su confianza para moldearlo en esa posición creativa que Ancelotti no quiso ni probar salvo en momentos puntuales.

La única duda por desvelar es quien ocupará la banda derecha en los partidos importantes. Carvajal es un seguro defensivo, una apuesta con galones y un capitán de garantías. Alexander Arnold está aún lejos de lo que se espera de él. Apocado, timorato y superado por el entorno de un equipo exigente que no perdona medias tintas. La competencia por el carril derecho se antoja interesante.

Los fijos

Las otras seis posiciones están adjudicadas por calidad, nivel, trayectoria y avalada por los datos de esos siete partidos que lleva al frente del equipo. Courtois, Valverde, Tchouameni, Bellingham (ahora lesionado), Vinicius y Mbappé tiene el puesto asegurado. La incógnita por desvelar es si Alonso es un entrenador de ideas fijas como su antecesor. Al italiano le daba lo mismo que uno de sus fijos no diera la talla, ya fuera por un bajón físico o anímico, que siempre apostaba por los mismos.

Mastantuono, Brahim, Camavinga (ahora lesionado), Rudiger o Gonzalo son titulares potenciales en caso de que alguno de sus compañeros bajen sus prestaciones o se lesionen, como es el caso del marroquí con la baja de Bellingham, y a la que aspira el argentino recién aterrizado en Valdebebas. Detrás aparecen Ceballos, cuya actividad sí va a depender del rendimiento de los otros centrocampistas, Alaba, Fran García, Mendy (cuando se recupere), Asencio y Lunin. La gran incógnita es el papel que reserve a Rodrygo, fijo en los últimos años y desheredado desde hace meses por su bajón futbolístico.