Xabi descarta a Mendy

La salida de Carlo Ancelotti no ha beneficiado a Ferland Mendy, que tenía el aval del italiano por su fortaleza defensiva. Sin embargo, la pizarra de Xabi Alonso dista de la de su antecesor, proclive a laterales largos y con amenaza ofensiva, una característica en la que no destaca el francés.

Las lesiones se han cruzado en el camino del galo desde marzo, cuando sufrió una rotura muscular del bíceps femoral izquierdo en el derbi de Champions jugado en el Metropolitano. Catorce partidos de baja para reaparecer en la final de Copa ante el Barcelona. Duró ocho minutos sobre el campo: volvió a lesionarse con una rotura del tendón proximal del recto anterior en el cuádriceps derecho.

Sin estrenarse con Xabi

Ha jugado 8 minutos de los últimos 42 partidos del Real Madrid. Regresó a una convocatoria precisamente ante el Barça, en el último Clásico, pero no ha jugado ni un minuto en los cuatro partidos que ha estado a disposición de Xabi Alonso. Carreras se ha hecho con el puesto y es difícil que lo desplace, mientras que Fran García ha convencido al tolosarra, que lo probó en el Mundial de Clubes y al que utiliza cuando lo necesita.

Mendy se lesionón el 26 de abril en la final de Copa ante Barça / V. Enrich

Tanto Carreras como Fran tienen el perfil que quiere Xabi para el carril zurdo, mientras que el de Mendy es demasiado defensivo para lo que quiere de un lateral. De ahí, que incluso lo haya probado de central, donde ya lo utilizó Ancelotti en alguna ocasión con un resultado satisfactorio.

Costó 48 millones

Mendy no entra en esas necesidades del técnico blanco, que lo descarta para el futuro como lateral. Si el club se refuerza con el fichaje de uno o dos centrales, el francés pierde opciones de jugar y pasaría a ser suplente fijo. El problema para el club es que tiene contrato hasta 2028 y no tiene mercado ni ofertas para dejar el equipo.

El Madrid lo fichó en 2019 a petición de Zinedine Zidane. Pagó 48 millones de euros al Lyon por un defensa de 24 años. Cuando llegó, su precio de mercado era de 40 M€, que elevó a los 50 en 2021. Sin embargo, su valor ha ido cayendo hasta los 10 actuales por un defensa de 30 años. Será difícil que salga del Madrid salvo que el jugador lo pida y el club encuentre una vía que satisfaga a ambas partes.