Xabi desafía a Vinícius y a las jerarquías del vestuario

Xabi Alonso llegó del Leverkusen con las ideas claras. Quiere un equipo solidario, “que todos los jugadores remen hacia el mismo sitio” en busca de un fútbol de bloque. Sin embargo, se ha encontrado con Vinícius, un delantero que va por libre y que vive en constante conflicto. No han tardado en aparecer las diferencias por lo que quiere el entrenador y lo que hace el jugador.

De momento, Xabi ha sentado a Vinícius en dos partidos y no terminó ninguno de los otros cuatro en los que fue titular. El técnico airea detalles como que no habló con él al día siguiente de dejarlo en el banquillo en el debut de la Champions.

Vinicius, en un partido con el Madrid / Manu Fernandez / AP

“No era el momento, pero hoy lo veía más positivo y con más sonrisas. He hablado con él, no mucho, hemos hecho unos ejercicios individuales. Mañana ya veremos…”, decía, pero Vinícius fue titular ante el Espanyol.

Justificaciones

Sin embargo, lo quitó a 14 minutos del final e intentó minimizar la decisión: “Quizá le cambié cuando estaba mejor, a lo mejor le cambié un poco pronto...”. Vinícius, en su línea, reaccionó de mala manera, se enfadó sin esconderlo y Xabi le justificó tirando de una comparación desacertada con un jugador que apenas lleva un mes en ese vestuario: “Franco también se ha ido enfadado. A todos les sucede. Estoy contento con el partido de Vini y Franco. Necesitábamos refresco porque la temporada es muy larga”.

Xabi Alonso puede tener un problema importante con Vinicius / EFE

De momento, la temporada acaba de empezar y Xabi ya ha trasladado sus intenciones al vestuario. No se va a cortar. Hará las rotaciones que crea conveniente sin mirar ni tener en cuenta el peso que tenga cada cual en el vestuario. Vinícius cumple su octava temporada ahí, y aunque no es de los preferidos de sus compañeros por su carácter caprichoso en el campo, sí ha liderado el equipo con sus jugadas y sus goles.

Vinícius, cuestionado

El desafío del técnico se extiende al resto del equipo. De momento, todos están cumpliendo con las órdenes del tolosarra, pero no debe olvidar que la temporada pasada el mensaje de Ancelotti dejó de llegar a ese vestuario y acabó con su estancia en el Madrid un año antes de lo previsto. Xabi conoce como se mueven las jerarquías, y también que entrar en el cuerpo a cuerpo con alguna 'vaca sagrada' puede volverse en contra . De ahí que repita que "aquí hay muchos líderes, no solo Vinícius" para buscar sintonía con los que tiran del carro.

Es consciente de la situación, pero también de que Vinícius está cuestionado por su bajón futbolístico, por no cumplir su palabra con el club cuando la renovación estaba a punto de cerrarse, de que Mbappé ha nublado su liderazgo, y de que el madridismo está cansado de sus caprichos y aprobaría su venta ante la irrupción de Kylian y la mejora de Rodrygo jugando en esa banda izquierda. Razones poderosas que refuerzan sus dudas hacia el delantero.