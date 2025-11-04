Xabi Alonso puede condenar a su niño mimado

No hay partido con más carga emocional para Xabi Alonso que el que le espera esta noche en Anfield. El entrenador del Real Madrid visita al Liverpool en la Champions, pero frente a él no solo estará el equipo que marcó su carrera como jugador, sino también un futbolista que marcó su carrera como entrenador: Florian Wirtz.

El alemán fue la gran obra de Xabi en Leverkusen, la joya sobre la que construyó un equipo campeón, el futbolista que convirtió en estrella mundial antes de marcharse al Madrid. Y, sin embargo, hoy llega al choque convertido en uno de los mayores interrogantes del curso: 125 millones de euros, el fichaje más caro del Liverpool este verano, y un rendimiento muy lejos del esperado.

Florian Wirtz decepciona en el Liverpool / EFE

A sus 22 años, Wirtz afronta su peor momento desde que irrumpió en la élite. En Liverpool no es decisivo, no marca diferencias y no ha encontrado su sitio en el sistema de Slot. Nada que ver con la versión dominante que mostró a las órdenes de Xabi.

El reencuentro que cambia todo

Xabi lo sabe. Lo conoce mejor que nadie. Y su Real Madrid llega con la autoridad de un equipo líder en Liga y pleno de victorias en Europa. Si vence en Anfield, y si Wirtz vuelve a pasar desapercibido, la herida será doble: derrota deportiva y señalamiento mediático.

Xabi Alonso y Wirtz en su etapa en Leverkusen / Martin Meissner / AP

La presión ya no es teórica. Para buena parte de la afición del Liverpool, Wirtz es el gran decepcionante del megaproyecto de 483 millones. Y el duelo ante Xabi ha dejado de ser un partido más: es una especie de examen final... ante el profesor que lo hizo brillar.

Los datos que explican la caída

El contraste con Arda Güler, que para muchos es “el nuevo Wirtz de Xabi”, es demoledor. El turco no solo encaja mejor en el sistema del vasco, sino que produce más, arriesga más y acierta más.

Pases clave: Wirtz 31.2 → Güler 97.1

Wirtz 31.2 → Güler 97.1 Pases progresivos: 40.0 → 78.3

40.0 → 78.3 Duelos ganados: 4.2% → 32.1%

4.2% → 32.1% Posesiones ganadas: 16.8 → 27.7

16.8 → 27.7 Pases hacia adelante %: 18.4% → 90.0%

Xabi Alonso trata de explicar a Arda Guler el posicionamiento del equipo en la semifinal del Mundial de Clubes ante el PSG / Frank Franklin II / AP

Wirtz sigue llevando el balón, pero ya no lo transforma en peligro. Güler juega menos… pero cuando aparece, pesa. Clave con su conexión con Kylian Mbappé.

En un día grande de Champions, Wirtz tiene su oportunidad para dar un golpe sobre la mesa. Ante el Real Madrid y ante su exentrenador. Mientras que si el Madrid gana con Güler brillante y Wirtz apagado, el relato será inevitable: el alumno que se apagó cuando perdió al maestro.