Xabi choca con los egos y las caritas que permitió Ancelotti

Xabi Alonso llegó al Real Madrid para cambiar el paso de un equipo acomodado. Su plan era imponer un estilo de fútbol denominado ‘moderno’ y que explotan con éxito equipos como el PSG o el Barcelona, entre otros. Disciplina táctica, con orden colectivo en el que cada jugador tiene una misión al margen del nombre que lleven escrito en la camiseta. Un estilo que llevó al Leverkusen a cotas impensables y que le sirvió para dar el salto al Madrid.

Consentidos

El entrenador vasco se está encontrando con barreras difíciles de saltar. Ha llegado a un equipo en el que su antecesor dejó una herencia envenenada que le está costando eliminar. Ancelotti mimaba a las vacas sagradas del vestuario, táctica que le dio muy buenos resultados los tres primeros años pero que se vino abajo el curso pasado. Jugaban siempre los mismos estuviesen bien, mal o regular, pero se aseguraba el favor del vestuario.

Carlo Ancelotti celebra la Champions de 2022 con sus jugadores en una foto que se convirtió en icónica / Real Madrid

Xabi necesita otra cosa y debe estar flipando con el grado de consentidos que hay en el vestuario. Cuando los quita antes de tiempo o los deja en el banquillo aparecen esos egos que expresan su disconformidad con caritas, desplantes o negativas de calentar con sus compañeros. El problema es que esas reacciones negativas tienen el consentimiento de otros compañeros, por aquello de “cuando las barbas de tu vecino veas cortar, pon las tuyas a remojar”.

El otro fútbol

Una situación que tendría que poner a Florentino Pérez en alerta. Esa resistencia de ciertos jugadores a perder foco pone en riesgo el objetivo del entrenador, al que se le multiplican los problemas. Además de preparar los partidos, trasladar su idea a los jugadores, de ejecutar en el campo lo que plantea en la pizarra y explica en los videos, tiene que preocuparse de que las vacas sagradas sean felices y, por supuesto, que les busque sitio en el once para encajarlos en sus sistemas estén bien o mal de forma, de ritmo o de juego.

Florentino Pérez tiene la palabra sobre el proyecto que está cerrando y que se puede ir por la alcantarilla si las caritas y los egos son obstáculos para que Xabi imponga su estilo. El Real Madrid del empresario madrileño ha cosechado más éxitos siendo condescendientes con las estrellas y acoplando los sistemas a ellos como hicieron Del Bosque, Zidane y Ancelotti. Pero el fútbol actual ha dado un giro que anula esos pilares, y convierte un campo de fútbol en un tablero de ajedrez.