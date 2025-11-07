Xabi busca soluciones para sustituir a Tchouaméni

La baja de Aurelien Tchouameni es un motivo de preocupación para Xabi Alonso, que pierde a su medio centro titular. El rendimiento del francés ha sido alto en lo que llevamos de temporada, convirtiéndose en uno de los referentes del equipo para ser imprescindible en los esquemas del técnico vasco.

Regreso a sus posiciones

Camavinga, Valverde y Ceballos son las tres opciones a las que puede recurrir hasta que Tchouameni se recupere. Se perderá los partidos de Vallecas y Elche, y volvería tras el parón de selecciones, en el partido de la Champions que juegan en El Pireo ante el Olympiacos.

Se da la circunstancia que tanto Camavinga como Valverde han sido utilizados de comodines por el tolosarra en los últimos partidos. El regreso de Alexander Arnold al lateral derecho, libera al uruguayo para que regrese al centro del campo, mientras que Camavinga ha jugado en la derecha de interior o extremo cuando se desenvuelve con más naturalidad por la izquierda.

Valverde y Ceballos

Ceballos es la tercera opción. El andaluz se lesionó cuando mejor rendía y se ganó ser titular en Almaty y ante el Villarreal. Fue baja en los dos siguientes partidos y en los tres últimos Xabi apenas ha contado con él (medio tiempo ante el Valencia). Sin embargo, es un recurso útil aunque la vuelta de Bellingham le complica tener más oportunidades.

Tchouameni ha sido titular en 14 de los 15 partidos jugados por el Madrid. En el único que no jugó, Xabi juntó a Ceballos con Valverde y los blancos hicieron uno de sus mejores partidos de esta temporada. Fue en Levante, con triunfo contundente por 1-4 y un buen rendimiento de ambos. Es el único antecedente en el que ha probado un medio centro sin Tchouameni.