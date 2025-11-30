Xabi no hace autocrítica tras el empate

Xabi Alonso tiene un problema. Su Real Madrid no funciona y solo ha ganado uno de los últimos cinco partidos en todas las competiciones. El empate en Girona deja a los blancos sin liderato y aumenta el ruido externo que había sobre su fútbol.

El tolosarra, lejos de asumir responsabilidades tras un partido francamente malo ante un rival en puestos de descenso (al inicio de la jornada), intentó ver la parte positiva de este empate en rueda de prensa: "En la segunda parte ha habido una mejoría. Hemos tenido ocasiones y nos ha faltado puntería. Estamos allí. Está todo igualado y esto es muy largo. Nos ha faltado completar más minutos con buen fútbol. Tenemos que analizarlo e intentar jugar mejor desde el inicio de los partidos".

El Madrid ha desaprovechado los cinco puntos que tenía de ventaja sobre el Barça tras el Clásico y la clasificación vuelve a estar apretada: "En una temporada hay diferentes fases. Hay momentos en que éramos constantes fuera de casa. En la segunda parte el equipo ha tenido ganas y nos ha faltado meter las ocasiones claras que hemos tenido. Hay que seguir con la exigencia que requiere jugar en el Real Madrid", analizó Xabi Alonso.

Los jugadores blancos han perdido el plan de Xabi Alonso. La presión intensa que se vio en algunos partidos a principio de temporada ha desaparecido y, con el bajón de rendimiento de Mbappé, este equipo no consigue crear peligro a los rivales que están encerrados. A pesar de todo esto, el entrenador no los culpó de los últimos resultados: "No tengo ningún reproche a los jugadores. Me ha gustado mucho la reacción. Hay que seguir con la unidad que tenemos, con autocrítica, con ganas de ganar fuera de casa".

Una de las jugadas que pudo cambiar el desenlace del encuentro fue un penalti que el Madrid pidió en los últimos minutos. Rodrygo cayó dentro del área tras un leve contacto, pero Ricardo De Burgos no le compró la acción: "Yo no he visto lo de Rodrygo, pero sí que me han dicho que el contacto era revisable. Te sorprende. Son jugadas decisivas que pueden marcar el partido", revisó Xabi en rueda de prensa.

Los blancos volverán a jugar un nuevo partido fuera de casa el siguiente miércoles en San Mamés. El gran reto que tienen los de Xabi Alonso pasa por volver a la victoria: "En Bilbao tendremos una oportunidad para volver a ganar fuera de casa. Pero son tres puntos. Esto es muy largo. Es un buen momento para ganar, lo necesitamos e intentaremos hacerlo