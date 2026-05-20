Xabi y Arbeloa alimentaron el enfrentamiento entre Mbappé y Vinícius

Mbappé y Vinícius han compartido vestuario y delantera por segundo año consecutivo. La rivalidad por liderar el ataque del Real Madrid comenzó desde el primer día, con ventaja para el brasileño que mantuvo su posición en la izquierda por decisión de Ancelotti, aunque dejó libertad para que se lo intercambiaran, pero tuvo la sensibilidad necesaria para que Mbappé entendiera el motivo para equilibrar la rivalidad.

Gestiones diferentes

La salida del italiano supuso un cambio de guardia cuyos relevos no han sabido mantener esa alianza entre el francés y el brasileño. Xabi Alonso arropó a Mbappé, al que concedió galones para liderar el ataque y cuestionar el rol de su compañero. Todo empezó cuando lo sentó a Vinícius en el Clásico de Liga jugado en el Bernabéu. Una decisión que acabó con su futuro en el equipo, ganándose un enfrentamiento del que salió perdedor.

Arbeloa relevó a al tolosarra en enero y desde el primer momento dejó claro quien era su líder ofensivo. Devolvió la autoestima a Vinícius, al que defendió y arropó siempre. Una reafirmación que corría en contra de Mbappé, que perdía los galones y el protagonismo que tuvo con Xabi. El francés rebajó sus estadísticas y heredó los líos que acompañaron a su compañero en la primera parte del curso.

La rivalidad entre Mbappé Vinicius ha crecido con Xabi y Arbeloa / Chema Moya/EFE

Sus declaraciones desvelando la charla que tuvo con Arbeloa descubren el desencuentro entre ambos. No le gustó que le relegara a ser el “cuarto delantero” tras no jugar el Clásico, pero Arbeloa no se calló: "Ni tengo cuatro delanteros, ni le he dicho semejante frase, no me habrá entendido bien". Fue el detonante que desveló el distanciamiento entre uno y otro.

Goles

Xabi Alonso duró 28 partidos desde que comenzó la temporada, Arbeloa cumplirá el mismo número de encuentros el sábado ante el Athletic en el que será su despedida. Cada cual ha elegido a su propio referente ofensivo, consiguiendo alimentar esa rivalidad que Mourinho debe intentar equilibrar, aunque el portugués no se quedará a mitad de camino como han hecho sus dos antecesores.

Los datos goleadores descubren lo que rindieron cada delantero a las órdenes de los dos entrenadores. Mbappé ha alcanzado los 41 goles esta temporada, marcando 29 a las órdenes de Xabi y 12 con Arbeloa. Los datos de Vinícius con el tolosarra fueron pobres, 6 goles, mientras que con el salmantino lleva 16, 4 más que su compañero para completar los 22 que ha conseguido esta temporada.