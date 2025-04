Xabi Alonso - Wirtz: el 'pack' que ilusiona al Real Madrid

La eliminación del Real Madrid en la Champions League ha acelerado la planificación blanca para la próxima temporada. Con Ancelotti más cuestionado que nunca, su equipo tiene aún dos títulos en juego. Primero la final de Copa del Rey ante el FC Barcelona y segundo intentar remontar la diferencia de siete puntos (con un partido menos) ante los azulgranas en Liga. Dos intentos para evitar llegar al verano con cero de los tres títulos principales del curso 2024/25.

La continuidad del entrenador está en el alambre. Todo parece apuntar a que el italiano se marchará antes del Mundial de Clubes en verano, algunos incluso llegan a apuntar que el adiós de Ancelotti podría producirse tras la final de Copa si el Real Madrid no puede con el Barça. Sea como sea, ya están empezando a sonar nombres para llegar al Bernabéu y uno de ellos sobresale por encima de los otros: el de Xabi Alonso, que podría no viajar solo hacía Valdebebas.

El técnico del Bayer Leverkusen sería la principal opción de Florentino tras el 'no' de Jurgen Klopp. En Alemania se dice que Iñaki Ibáñez, el máximo asesor de Xabi volvió a mantener conversaciones con el Real Madrid tras la eliminación de Champions, algo que no ha sorprendido al club teutón. Eso sí, no lo dejarían salir si no ingresasen una suma entre los 15 y los 20 millones de euros, según informó Florian Plettenberg, periodista de Sky Sports Alemania.

El diario teutón BILD añadió otro punto más a la información del técnico vasco. Y es que Alonso podría llegar acompañado a la capital de España, ya que Florian Wirtz estaría priorizando al Madrid este verano por encima de otros clubes como el Manchester City, que también apuestan por el joven mediapunta.

Florian Wirtz, jugador de Bayer Leverkusen. / EFE/EPA

Wirtz es una de las sensaciones de los últimos años en la Bundesliga, con solo 21 años fue el mejor jugador de la pasada temporada en Alemania y el Leverkusen exigiría la integridad de su cláusula de rescisión, unos 125 millones de euros.

'Overbooking' en la zona alta

Aunque Florian Wirtz es una de las mayores promesas del fútbol europeo, su encaje en el Real Madrid genera dudas. Su posición natural como mediapunta no encaja del todo en un equipo que ha encontrado en Bellingham a su gran referencia en esa zona, lo que podría obligarlo a él o al inglés a retroceder su posición hasta la de interior. Además de su historial de lesiones, marcado especialmente por la grave rotura de ligamento cruzado que sufrió en 2022.