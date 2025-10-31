Xabi Alonso y Vinicius abandonan la guerra pública

Paz y compañerismo. El Real Madrid vivió este viernes una jornada de amistad, con la entrega de la Bota de Oro a Mbappé. Un evento que fue mucho más que eso: resultó un acto para poner en valor la palabra "compañerismo", que estuvo tanto el discursos como de Florentino Pérez como del francés. Una declaración pública que llegó después de una rueda de prensa de Xabi Alonso donde todo giró alrededor de Vinicius.

Comunicado "valioso" y "positivo"

Xabi Alonso dio por bueno el comunicado, aunque no se le citase expresamente. El vasco huyó de las dobles lecturas que puedan hacerse de un mensaje de disculpas perfectamente calculado. Como cualquiera de las comunicaciones a este nivel, sobre todo si vienen de un jugador tan relevante. No tenía nada que ver con las expresiones naturales o espontáneas que le caracterizan.

"Fue un comunicado muy valioso y positivo. Habló desde el corazón y lo que quiere dar. Lo más importante es lo que dijo a sus compañeros y a su afición. Desde el miércoles se cerró el tema", aseguró Xabi Alonso, quien se sentó cerca del jugador en el acto de Mbappé, dando por zanjado el debate público, que es lo que más incomodaba al Real Madrid. Como sucedió el miércoles al que alude Xabi Alonso, este tipo de discusiones deberán dirimirse en privado.

Todo para evitar el ruido innecesario que generan y que provocó, por ejemplo, que la primera victoria en cinco clásicos pasase casi desapercibida por un cambio mal gestionado. Por todas las partes, como se demostró en un desaire público para el que algunos pedían una sanción contra Vinicius. No habrá castigo oficial y todo se digerirá en el ámbito privado, bunkerizando un vestuario libre de filtraciones que se presentó en bloque en el acto de la Bota de Oro.

Mbappé, líder absoluto

Fue el encumbramiento de Mbappé, líder absoluto del Real Madrid y sobre el que se construirá el futuro inmediato y a largo plazo del club. Un jugador que estará por encima de Vinicius y de cualquiera. El brasileño lo sabe, a pesar de que no lo aceptó en primera instancia. Se ha hecho mucho trabajo interno con un jugador que, pese a no renovar todavía, siempre ha tenido al equipo, como tal, en la primera línea de sus declaraciones públicas.

Xabi Alonso sabe que tendrá que hacer los equilibrios necesarios para que el jugador no se sienta agraviado ni vea los cambios como un castigo. Para ello, a pesar de su innegable aporte en ataque, deberá presionar y replegar para hacerle la vida más fácil a Carreras, quien se ha hecho fuerte en la soledad. Y, sobre todo, tendrá que respetar la palabra de un entrenador que da por zanjado el debate.

Al menos en público. Al menos por el momento. Lo que suceda en el terreno de juego dictará hasta que nivel han cicatrizado las heridas de ambos en una temporada que, en los resultados, ha empezado de modo casi inmaculado. Algo que quiere poner en valor un club en octubre y en cualquier mes que se precie. Porque, como los recordó Florentino, "solo valen los valores del compañerismo y la solidaridad". Alto y claro.