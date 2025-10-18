Xabi Alonso: “El Villarreal-Barça adultera la competición”

Xabi Alonso lo tiene claro con el Villarreal-Barça de Miami: “Que se juegue en campo neutral y sin unanimidad adultera la competición”. Asegura que Bellingham se acerca a su mejor nivel, y que necesitan “al mejor Jude”. Confirmó que Mbappé está bien, se abre a que Rodrygo juegue más por dentro, y asegura que cuenta con Gonzalo y Endrick. No se fía del Getafe, “un rival muy competitivo” y da la importancia justa al bloque de partidos que tienen esta semana.

Miami y Bellingham

“Mi opinión sobre el partido entre el Villarreal y el Barcelona que se jugará en Miami es la misma que hace dos meses. Estoy en contra. Adultera la competición. No ha habido unanimidad, ni consulta, se va a jugar en un campo neutral. La negativa es un sentir de todos los clubes. Si creyésemos que se puede dar, adelante, pero no es el caso”, sentenciaba.

“Bellingham acumula más entrenamientos, está mejor. Necesitamos al mejor Jude. Está con ganas de jugar bien, de hacer jugar bien a sus compañeros y de demostrar lo grandísimo jugador que es”, decía del inglés, e informaba que “todos los internacionales han vuelto bien” incluido Mbappé: “Entra en la convocatoria y puede ser titular”. Dice que vio el partido de Brasil y acepta “utilizar a Rodrygo más por dentro, ante Corea funcionó muy. Es una posibilidad que podemos tener”.

Rodrygo, Endrick y Gonzalo

El Madrid tiene por delante un bloque de partidos difíciles esta semana, pero relativiza: “Cuando paso uno y veo otro, ese es el más complicado. No miramos más allá de Getafe. Somos conscientes de lo que viene. Lo primero es jugar ante un rival exigente, ante el que no nos podemos descuidar porque la Liga es muy complicada y mañana va a ser así”.

Poner a Rodrygo por dentro alejaría más de la titularidad a Gonzalo y Endrick, que podrían pedirle salir en enero: “Esa posibilidad no está en mi cabeza ni ha pasado. Los dos están preparados y la competencia es muy buena”. No le ha sorprendido las prestaciones de Ceballos: “Le conocía perfectamente, nos da lo que pensaba. Su forma de entender el fútbol y asociarse, lo sabíamos. Esperamos que se recupere y tenerlo pronto”

Mendy, Asencio y Del Bosque

La recuperación de Mendy cree que “es una buena noticia” y que tener tres laterales izquierdos le “abre otra posibilidad, otras variantes”, algo que ya ha probado adelantando a Carreras o a Fran García. Da por zanjado el borrón de Asencio en el Mundial de Clubes: “Tiene una gran capacidad de anticipación, de poderío en los duelos, debe ser más eficaz y saber utilizarla sus condiciones. Es muy competitivo, lleva los genes de ‘La Fábrica’. Tiene margen de mejora”.

Por último, Del Bosque le reprochó ser demasiado transparente al desvelar sus ideas. “A Vicente le tengo mucho aprecio y cariño. Ha estado sentado en esta silla muchísimos más años que yo, que estoy empezando y ojalá siga mejorando con el tiempo. Siempre le escucho con mucha atención”.