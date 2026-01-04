Xabi Alonso: "Las victorias en casa nos dan seguridad"

El Real Madrid no pierde fuelle respecto al FC Barcelona en la Liga y con la victoria por 5-1 al Betis le aguanta en pulso en la clasificación; eso sí, a cuatro puntos de distancia. Las agitadas aguas en Chamartín se calman, de momento, con el paréntesis de la Supercopa: un torneo que podría acabar de guillotinar a Xabi Alonso del banquillo blanco. “Muy contento de iniciar el año con una victoria merecida y holgada. Es importante sumar partidos con victorias contundentes en casa para nuestra convicción y seguridad. Era una de esas que necesitábamos", explicó el tolosarra en la zona mixta del Santiago Bernabéu.

A pesar de la goleada a los verdiblancos, la afición madridista volvió a pitar por segundo partido consecutivo a Vinicius cuando fue sustituido. Alonso, sin embargo, le echó un capote y no avivió la hoguera en la rueda de prensa: "Vini ha aportado mucho, ha entrado muy bien en el partido: ha provocado una tarjeta, es insistente… Me ha gustado su partido. Entendemos los momentos, Vincius es maduro y tiene que responder. Ha sido, es y va ser fundamental. Seguro que le va a aplaudir el Bernabéu, no tengo ninguna duda", dijo.

Ya enfocado en la Supercopa, confirmó que apurarán las opciones para viajar con Mbappé: "no está totalmente descartado, vamos a esperar hasta el martes que viajamos y veremos sus sensaciones"; a la vez que confirmó la presencia de Tchouameni, quien se retiró del partido con molestias: "va a ir sí o sí a Arabia".