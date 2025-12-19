Xabi Alonso: "No vi las risas en el banquillo"

Xabi Alonso sigue campeando el temporal a su manera: con actitud estoica, algo parco en palabras, y alguna salida menos protocolaria que rebaje la tensión ante los medios.

En la previa del duelo ante el Sevilla, bromeó con los periodistas cuando le preguntaron por su estado de ánimo tras el triunfo agónico en la Copa y, sobre todo, esa sensación de que se tambalea en el cargo.

"Agradezco la pregunta. Estoy bien, espero que vosotros también. Os veo mucho las caras. Con ganas, energía y fuerza. Está siendo un periodo exigente, con nueve partidos seguidos. Queremos acabar el año bien para afrontar con ganas el 2026".

En este sentido, quiso relativizar la presión de los medios en un club como el Madrid cuando se trata del entrenador y los resultados. "Es parte del trabajo y no os creáis que vengo a sufrir, no. Lo llevo con mucha normalidad son cosas que han pasado siempre. En este trabajo si piensas que no hay momentos de todo tipo estás equivocado. Para mí no es un problema, en absoluto".

Alonso resaltó que en el Madrid la responsabilidad está compartida y que la exigencia es para todos. "Siempre aspiramos a todos, el objetivo final ya sabemos cuál es. El proceso para cómo conseguirlo es fundamental. Vamos todos unidos, desde el presidente hasta los jugadores. El esfuerzo que estamos poniendo es incuestionable".

Preguntado por qué nota se pondría, también prefirió pasó de puntillas sobre el asunto. "Primero es ganar y luego jugar lo mejor posible. Las notas, a final de curso. Además, no me toca a mí ponerme la nota".

A vueltas con Vinicius

Uno de los grandes nombre de la rueda de prensa fue Vinicius. Al técnico le preguntaron por las risas que se vieron en el banquillo de Talavera, a pesar de la tensión del resultado y quiso pasar página rápido. "No las he visto. Queríamos pasar la eliminatoria y lo conseguimos. Desde ya pensamos en el Sevilla", empezó diciendo.

Con el rendimiento del brasileño aseguró no estar preocupado por la falta de gol y considera que es cuestión de tiempo. "Con Vini hablamos y trabajamos. Es cuestión de partidos, de momentos. Va a llegar (el gol). Ojalá lo antes posible, ojalá mañana".

Más relajado se le vio hablando de Rodrygo, que ha dado un salto en los últimos partidos. "Ha sido una muy buena noticia, el ver todo lo que nos ha aportado. El equilibrio con balón, le da continuidad al juego, se asocia bien. Tenemos que llegar a él. Queremos ser más constantes en eso. Puede jugar en los tres carriles. Me alegro mucho por él, se lo merece".

Este sábado Alonso dirigirá su último partido del año en el banquillo del Madrid y en su marco mental solo piensa en acabar bien y empezar a pensar ya en 2026. "Es el último partido del año. Queremos acabar bien, con la tercera victoria. Tenemos un rival exigente, el Sevilla te demanda mucho, juegan uno contra uno. Son jugadores que van al duelo. Queremos que la gente disfrute".

El técnico insiste que no se siente solo en el banquillo del Madrid: "Desde el inicio hemos tenido una relación cercana, de confianza, de respeto. La exigencia es máxima, pero es un largo camino. Habrá momentos buenos y no tan buenos".