Xabi Alonso, el último escudo de una plantilla en el punto de mira

Si se va Xabi Alonso, ellos estarán en la diana. En los últimos meses, el mal juego del Real Madrid y los resultados han hecho que el tolosarra sea el centro de las críticas. A pesar de todo, los jugadores empiezan a ser cuestionados y cargarán con las culpas de lo que suceda si el técnico termina marchándose del equipo.

Durante todo el curso pasado, Carlo Ancelotti fue un escudo para los jugadores de la primera plantilla. El italiano señaló la falta de intensidad de sus futbolistas en numerosas ocasiones, pero aun así las miradas se centraban en su gestión y se le recriminaba el mal juego que ofrecía el equipo.

Vinicius Jr y Ancelotti / EFE

En verano llegó Xabi Alonso con la idea de cambiar por completo los métodos de trabajo y el estilo de juego del conjunto blanco. Seis meses después, pocas cosas han cambiado. El Madrid sigue adoleciendo los mismos problemas que tenía bajo las órdenes de Ancelotti.

No obstante, el entrenador vuelve a ser el blanco de las críticas, hasta el punto de que se juega su futuro en cada partido, con la Supercopa de España como ese examen que podría ser decisivo en su evaluación definitiva. La probabilidad de que Xabi se marche del Madrid antes de terminar la temporada es muy alta viendo la dinámica del conjunto.

Xabi Alonso, en el entrenamiento del 30 de diciembre en Valdebebas / Real Madrid

Pero viendo lo que ya ocurrió con Ancelotti, la salida del ex del Bayer Leverkusen no solucionará todas las preocupaciones que arrastra el equipo. En el madridismo empiezan a ser conscientes y eso ha provocado que las críticas empiecen a centrarse también en unos jugadores que, con dos entrenadores totalmente diferentes, han ofrecido un rendimiento muy pobre, con alguna excepción como Kylian Mbappé.

El caso más llamativo es Vinicius Jr, que ha pasado de ser el niño mimado de la afición a llevarse una pitada en su último partido en el Bernabéu. La respuesta del brasileño, quitándose la foto de perfil del Real Madrid para ponerse una con Brasil, tampoco ha gustado a la parroquia blanca, lo que podría acrecentar las muestras de descontento.

El extremo no es el único jugador que empieza a generar dudas en torno a su figura. Las actuaciones de otros futbolistas no convencen a muchos aficionados y, si Xabi Alonso termina saliendo del Real Madrid, ya no habrá más escudos para la plantilla. La afición empezará a mirar en otras direcciones.