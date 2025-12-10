Xabi Alonso se juega la cabeza

Es 10 de diciembre. La Navidad asoma en el horizonte. Los equipos echan cálculos sobre qué metas volantes han logrado hasta aquí. Menos en Madrid, donde sin haberse alcanzado la mitad de temporada se celebra en el Bernabéu el Día del Juicio Final de Xabi Alonso ante el City.

Solo así se entiende que el hombre que venía a imponer la mano dura que Ancelotti no había logrado haya terminado haciendo lo mismo que el italiano. Es decir, dando vía libre a los jugadores. Una concesión que ha terminado por ponerle contra la espada y la pared. A pesar de que el Barça está a cuatro puntos o de que un triunfo en el Bernabéu le daría vía libre para el top 8, la secuencia reciente condena al vasco, quien, pese a lo vivido recientemente, dice contar con el apoyo de los jugadores.

La 'cama' admitida por Tchouaméni

Hace un año era Guardiola, antiguo maestro de Xabi Alonso en el Bayern, el que no “daba con la tecla” en el City. La misma expresión que se utilizó en la reunión de urgencia que se llevó a tres bandas (Florentino, José Ángel Sánchez y Juni Calafat) tras la derrota frente al Celta. Un tropiezo que evidenció la incapacidad del Madrid, y por ende de su entrenador, para tomarse en serio competir.

EFE

Algo mucho más importante que cualquier clasificación, porque, evidencia, como confirmó Tchouaméni en la previa al duelo, el problema de actitud que afecta a toda la plantilla madridista. “Así no vamos a ganar partidos. Si perdemos 0-2 es culpa nuestra, no del entrenador”, dijo el jugador que se ha erigido como portavoz del club. Por lo menos él sabe lo que es ser pitado por el Bernabéu y reponerse a una presión que sus compañeros no sienten, como se evidencia en sus declaraciones, en las que reiteran no estar haciéndolo bien. Pero no cambian.

De aquel primer Xabi Alonso que trabajó un equipo diferente en el Mundial de Clubes no queda ya. El regreso al 4-4-2 o la claudicación ante los que como Vinicius o Valverde alzaron la voz dejan al vasco en una situación de debilidad que arrastrará incluso cuando termine su etapa en el Madrid. Para colmo de su desgracia, Xabi Alonso ha ido perdiendo piezas en su cambio de perspectiva, donde ha entregado el bastón de mando que alguna quiso tener.

Kylian Mbappé no se entrena junto al resto de sus compañeros y es duda para el choque / Atlas News

Con seis de sus diez defensas lesionados tendrá que improvisar ante el City un parapeto de circunstancias. A la caída de Militao por cuatro meses sumó ayer las dudas de Mbappé, más de la mitad del aporte goleador del Madrid, quien sumó a la rotura de su dedo más molestias. Camavinga tampoco llega tiempo contra un Manchester City que, a diferencia del curso anterior, llega lanzado tras relanzarse en la Premier.

Los de Guardiola, que sigue sin poder contar con su timonel Rodri, acumulan tres victorias seguidas. Además del Balón de Oro, Kovacic será baja junto a Stones. Aunque, en el contexto actual, como ha demostrado la trayectoria reciente, cualquier rival tiene la capacidad para hacerle daño a un Madrid donde Xabi Alonso se juega la cabeza. Del impacto de este neoclásico europeo dependerá si el rock n’ roll que prometía el vasco se apaga para siempre o todavía tiene margen de mejora en la música comercial.