"Si Xabi Alonso tuviera poder le quitaría a Vinicius el brazalete de capitán"

El Real Madrid volvió a la senda de la victoria este fin de semana ante el Sevilla. La victoria en el Santiago Bernabéu le dio aire fresco al vestuario blanco, que respira tras unas semanas muy complicadas a nivel de resultados. Tanto, que el técnico vasco ha llegado a tener un ultimátum para ser despedido.

Pese a que el club todavía no se ha pronunciado al respecto, Xabi Alonso mandó "tranquilidad", seguido de "buenas fiestas" a los periodistas en la sala de prensa, aunque una victoria no soluciona los problemas que trascienden de lo deportivo.

El 2-0 del Real Madrid el pasado sábado, con goles de Bellingham y Mbappé, fueron lo más destacado de un partido 'pobre' a nivel de sensaciones. Sin embargo, el foco, volvió a estar fuera de lo que es estrictamente el juego: Vinicius, al ser sustituido, se llevó un abucheo de una gran parte de la gradería.

La reacción de Vinicius no gustó

En la tertulia de 'El Futbolín' de Radio marca, presentado por Adrián Benedicto y Marcos Bernat, con la participación en la tertulia de Pablo Espinosa, Sergio Cerqueira y Kerman de Frutos, comentaron lo sucedido.

Vinicius, al llegar al vestuario, cogió el móvil, y en medio de la frustración, sin controlarse, se quitó la foto de perfil del Real Madrid y se puso una vestido con la equipación de Brasil, además de cambiarse la biografía y subir una foto con puntos suspensivos, mientras lleva el brazalete.

Para Pablo Espinosa, fue “una rayada y una chiquillada histórica”, una reacción impulsiva que no hizo más que agrandar el problema. El gesto fue interpretado como una provocación directa a la afición. "No solo es grave la actitud de Vinicius, sino que el vestuario apoye este tipo de comportamientos”, algo que, a su juicio, refleja un vestuario “insostenible” y sin un criterio claro, afirma Adrián Benedicto.

Kerman de Frutos vinculó la actitud de Vinicius con su momento deportivo, recordando que atraviesa una racha sin goles y que su influencia en partidos decisivos ha sido limitada. Según el análisis, en situaciones así, la respuesta adecuada debería ser trabajar y demostrar en el campo, en lugar de realizar gestos de desafío hacia la afición.

¿Debe llevar el brazalete Vinicius?

El periodista Sergio Cerqueira destacó que el hecho de que Vinicius lleve el brazalete evidencia una falta de liderazgo en el vestuario del Real Madrid, un punto que generó bastante debate entre los tertulianos. La discusión se centró también en su posición dentro del equipo y su impacto comparado con otros jugadores destacados, especialmente considerando la irrupción de Mbappé.

En cuanto a su renovación, se señaló que "Vinicius ha perdido fuerza en las negociaciones", dejando de ser un jugador con influencia decisiva. Marcos Bernat fue crítico con su comportamiento como capitán, afirmando que parece vivir en una percepción distorsionada de injusticia y que no reconoce que su nivel actual está por debajo de los mejores delanteros del mundo.

La tertulia concluyó que los problemas van más allá de un episodio puntual. Según los participantes, la relación de Vinicius con el club y la afición se está tensando, y sin un cambio de actitud y rendimiento, su permanencia en el Real Madrid podría dejar de ser segura.