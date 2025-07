Xabi Alonso tenía decidido sentar a Vinicius en el banquillo

El 0-4 ante el Paris Saint-Germain en las semifinales del Mundial de Clubes dejó muchas heridas abiertas en el Real Madrid. La goleada supuso un golpe de realidad al nuevo proyecto liderado por Xabi Alonso, pero también sacó a la luz tensiones internas que hasta entonces solo se intuían. Una de ellas tuvo como protagonista a Vinicius Júnior, que se le acusó por su falta de compromiso sobre el terreno de juego y su mal comportamiento.

Según desveló Alberto Pereiro en Radio Estadio, el técnico blanco había decidido dejar en el banquillo al brasileño, en un movimiento tan valiente como arriesgado. La idea era alinear de inicio a Gonzalo García y Mbappé, relegando a Vini a un papel secundario. Solo la lesión de Alexander-Arnold en el último entrenamiento obligó a reconfigurar el plan. El inglés iba a jugar como carrilero, lo que permitía liberar a Vinicius, pero su baja forzó un cambio de sistema y colocó al brasileño en una posición extraña: partiendo desde la derecha, donde se le vio incómodo y desconectado.

La decisión de Xabi no fue casual. En el club empieza a crecer una cierta incomodidad con Vinicius, tanto por su rendimiento como por su postura en la renovación. El brasileño aún no ha firmado su nuevo contrato y no acepta del todo el nuevo reparto jerárquico, con Mbappé como figura principal del proyecto. Algunos incluso interpretan esta suplencia frustrada como una maniobra de presión del club para que el jugador asuma su nuevo rol… o para invitarle a replantearse su futuro.

“Si no asumes que aquí eres el número dos –o el número tres si contamos al entrenador–, igual lo mejor es que no estés aquí”, deslizaron en Radio Estadio. El mensaje fue claro: el liderazgo de Vinicius ya no es incuestionable.

El 0-4 enterró los matices. Mbappé no compareció, Gonzalo fue intrascendente y Vinicius, desubicado, no ofreció respuestas. Pero lo que iba a pasar y no pasó dice mucho más de lo que vimos. Xabi Alonso decidió y si tiene que quedarse con solo uno (Mbappé o Vinicius), su apuesta es clara: se queda con el francés.