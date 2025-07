Xabi Alonso tendrá carta blanca con Vinicius y Mbappé

Florentino Pérez tiene total confianza con Xabi Alonso a pesar de la dura eliminación ante el Paris Saint-Germain. El presidente blanco quiere que el tolosarra sea el líder de este nuevo proyecto y está dispuesto a darle privilegios que otros entrenadores del Madrid no habían tenido hasta el momento.

La derrota frente al campeón de Europa ha sido un golpe, pero en el análisis interno se impone la convicción de que el proyecto va por el camino correcto. El club entiende que no se ha fallado en las decisiones estructurales, sino que simplemente no se ha llegado a tiempo.

El trabajo del tolosarra en los días de concentración de Palm Beach han gustado al vestuario y a la directiva. Ha ganado autoridad y por eso Florentino le dará plena libertad para tomar decisiones y moldear el equipo como quiera.

Según informa el diario MARCA, no habrá condicionantes ni vacas sagradas, ya que el mensaje del club es claro: el jugador que no quiera sumarse al proyecto lo tendrá difícil. Xabi Alonso lo ha reiterado varias veces en rueda de prensa, poniendo en mucha importancia la presión de todos sus jugadores y apelando a una unión que no se vio ante el PSG.

Xabi Alonso y Florentino Pérez en el campo de entrenamiento del Real Madrid en Palm Beach. / REAL MADRID

Los jugadores deberán competir en cada entrenamiento y el entrenador decidirá viendo como actúan sus jugadores en Valdebebas sin importar el nombre o la importancia del jugador en el equipo.

¿Solución para el culebrón Mbappé - Vini?

En el madridismo hay una discusión latente durante toda la temporada que se acrecentó en Nueva Jersey. La difícil combinación de Vinicius Jr y Mbappé en el once. Las dos estrellas no combinan entre ellos y no ayudan en la presión, algo que termina afectando directamente en el rendimiento del equipo.

Mbappé y Vinicius, en un partido ante el Barça / EFE

Desde la llegada del francés, el brasileño ha bajado su rendimiento pasando de ser el máximo candidato al Balón de Oro a ser pitado por su público y muchos aficionados pidiendo su marcha. Estos plenos poderes de Xabi Alonso le podrían permitir sentar a uno de los dos si no cumplen sus exigencias defensivas.

En los últimos años, los blancos habían conseguido juntar estrellas y todo seguía funcionando a la perfección. Los grandes fichajes jugaban prácticamente siempre a pesar de su rendimiento, pero esto parece que va a cambiar en Madrid y Florentino le ha dado las llaves del club a Xabi para que cambie la imagen del equipo.