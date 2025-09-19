Xabi Alonso tras la suplencia de Vinicius: "Ayer no era el momento de hablar con él"

La suplencia de Vinicius ante el Marsella fue muy sonada. Xabi Alonso dejó al brasileño por segunda vez en el banquillo esta temporada en el estreno de Champions League. Para poner en contexto, con Ancelotti Vini solo había sido suplente en Europa una vez.

El protagonismo del extremo ha bajado en picado y, desde la llegada del tolosarra, ya no parece intocable. Xabi defendió sus cambios como una estrategia para dar minutos a todos los jugadores, pero es una evidencia que Vinicius no es el mismo de las últimas temporadas y que su puesto en el once está en riesgo.

El entrenador blanco salió en rueda de prensa previa al duelo ante el Espanyol y dejó una sorprendente frase sobre su relación con el jugador: "Yo veo bien a Vinicius. Ayer no era el momento de hablar con él, pero hoy ya lo veías más positivo y con más sonrisa. He hablado con él, no mucho; hemos hecho unos ejercicios individuales. Mañana ya veremos".

Vinicius quiere ganarse de nuevo el puesto de titular indiscutible en el Real Madrid / EFE

En el Chiringuito de Jugones explicaron que Xabi habló con Vinicius antes de anunciarle su suplencia viendo la tormenta que se avecinaba. "El argumento que le da no es de méritos, sino de querer repartir minutos", expusieron en el programa. Por tanto, se trataría de una rotación dentro del plan que tiene el técnico del Real Madrid para dosificar las fuerzas de sus pupilos.

El tolosarra notó que en el entrenamiento posterior al partido contra el Marsella no era momento para hablar con Vinicius. El jugador seguía mosqueado por su suplencia y el entrenador apostó por dejar pasar el mal momento. En el entrenamiento de este viernes sí que hablaron, pero Xabi destacó que conversaron "poco".

A pesar de todas estas críticas al jugador, Xabi cree que queda mucha temporada y que se están sacando conclusiones precipitadas: "Ayer no era el momento de hablar con él. Hoy hemos hablado un poquito, pero hemos acabado con buenas sensaciones. Queda mucho para mayo; hay que dar tiempo a todos, al equipo y a los jugadores individuales también".

La sensación general es que algo pasa con Vinicius. El brasileño es muy diferente al de las anteriores temporadas y se le ve mucho más apático en el campo. Los rumores de Arabia, de su contrato, la pérdida de protagonismo con Mbappé le han afectado y ahora mismo está más fuera que dentro. Este será uno de los grandes retos del tolosarra: recuperar a Vini.