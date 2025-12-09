Xabi Alonso: "Siento el apoyo de toda la plantilla"

En plena crisis de resultados, Xabi Alonso compareció ante los medios con un mensaje muy claro: "En la cabeza solo está el Manchester City". Queriendo dejar a un lado todos los conflictos con el vestuario que tanto aparecen en la prensa, el técnico insistió en varias ocasiones en que siente el apoyo de toda la plantilla y no hizo mención alguna a una posible destitución.

"Estamos mentalizados para afrontar todo lo que nos toca. Este es el momento que tenemos. El equipo está unido y todo el mundo está convencido de que mañana podemos ganar el partido. Pero para eso tenemos que competir con buen ritmo e intensidad", analizó el técnico sobre la dinámica actual del equipo.

Xabi recalcó el hecho de afrontar lo que él llama "momento" con todo el optimismo posible: "Conocía muy bien la cultura del Real Madrid. Es necesario adaptarse a ella. Sacamos conclusiones de cada partido y ahora mismo estamos en esta situación. Tenemos que afrontarla con positividad".

Vinicius, Carreras y Xabi Alonso protestan una decisión arbitral en el partido contra el Celta. / AP

Además, el entrenador quiso dejar claro ante las constantes preguntas al respecto que tiene todo el apoyo del club y la plantilla: "Esto es un equipo, un club y vamos todos unidos de la mano. Como entrenador del Madrid hay que estar preparado para afrontar estas situaciones con calma y con responsabilidad. Todo lo que viene empieza mañana. Hubo enfado, pero se puede revertir en ilusión empezando en mañana".

"Estamos en esto todos juntos. Hay que pasar los momentos no tan buenos sin fisuras y con el convencimiento de que el siguiente partido es una oportunidad. Mañana tenemos un partido muy bonito e ilusionante. Queremos que al Bernabéu le guste lo que vea. La comunicación con la directiva es constante", añadió el entrenador madridista.

En una de las preguntas más incómodas que tuvo que afrontar, Xabi fue cuestionado directamente por los nombres propios que están sonando como posibles sustitutos en el banquillo. "Cuando uno entrena al Madrid está preparado para todo tipo de situaciones", respondió.

Xabi Alonso, durante el Real Madrid-Celta. / Associated Press/LaPresse / LAP

No fue la única, ya que también se le preguntó directamente por la decisión del Liverpool de apartar a Salah y si cambiaría la gestión que hizo con Vinicius en el Clásico. "No sé a qué viene la pregunta. Fue una decisión del momento. Ahora estamos en otro momento. Si lo que veo en el campo es la decisión que tengo que tomar, no tengo ninguna duda".

Sobre enfrentarse a Guardiola, el ex del Bayer Leverkusen afirmó que se trata de "un gran reto y una oportunidad" y que todos saben "qué rival van a encontrar". Además, también quiso dejar un mensaje a la afición: "De cara al partido de mañana se van a ir ilusionando. Tenemos ganas de quitarnos la sensación del partido pasado. Mañana en el Bernabéu habrá ambiente de noche de Champions. La afición y los jugadores ya saben qué tipo de partido van a tener".