Xabi Alonso: "Ha sido el partido más redondo que hemos hecho"

Xabi Alonso pudo respirar tras tres empates consecutivos fuera de casa en Liga. Los blancos vieron cómo su ventaja en la tabla se había esfumado y cómo empezaban a sonar las alarmas en contra del técnico tolosarra. En Bilbao pudo cambiar la dinámica.

El tolosarra salió a rueda de prensa más contento de lo que habíamos visto estos días, ya que por fin vio a su equipo competir como él quiere: "Era un partido importante, queríamos romper la dinámica. Hemos hecho un partido muy completo, sin apenas conceder ocasiones. Ha sido el partido más redondo que hemos hecho. En un estadio exigente y un momento importante", explicó.

La victoria, en gran parte, pasó por las botas de Kylian Mbappé, que está a solo dos goles de igualar el récord de Cristiano Ronaldo de más goles en un año con el Real Madrid: "Mbappé está en un gran momento. Ha marcado dos golazos. Ha tenido muy buena conexión con Vinicius; hemos salido a ganar desde el inicio. Nos hemos hecho dueños del partido. Era un momento importante para volver a ganar fuera", afirmó Xabi Alonso.

El entrenador no se la jugó en el once y no quiso experimentar, aunque dejó en el banquillo a Arda Güler, uno de sus niños mimados. Sus últimos encuentros al lado de Bellingham no habían terminado de ser brillantes y muchos opinaban que los dos no eran compatibles, algo que el tolosarra negó en rueda de prensa: "Son totalmente compatibles. Hay muchos partidos, era solo una decisión técnica para el partido de hoy".

Tras conseguir parar la mala racha, Xabi tiene claro cuál será su próximo objetivo: "Lo de hoy es lo de hoy y es lo más importante. La calidad colectiva que ha tenido el equipo, cómo hemos sabido controlar el partido. Con eso me quedo. Hoy veníamos tras el empate en Girona; a partir de mañana ya pensamos en el Celta. El calendario es muy exigente y no te permite dar muchas vueltas ni en los buenos ni en los malos momentos", finalizó.