Xabi Alonso se enfrenta a la maldición de los entrenadores españoles del Madrid

Xabi Alonso será el séptimo entrenador español de Florentino Pérez, en los 22 años que lleva en la presidencia del Real Madrid (2000-2006 y 2009- ¿?). Han pasado 15 entrenadores por el banquillo durante su mandato, 17 temporadas estuvo ocupado por técnicos extranjeros y 5 por españoles.

En ese tiempo, el empresario madrileño ha ganado 37 títulos superando los 32 de Santiago Bernabéu. Carlo Ancelotti, que saldrá el 1 de junio para dejar sitio a Xabi Alonso, ha sido su entrenador más laureado con 15 títulos.

Del Bosque y López Caro

Los seis entrenadores españoles que han pasado por el banquillo blanco bajo el mandato de Pérez fueron, cronológicamente, Vicente del Bosque, José Antonio Camacho, Mariano García Remón, José Ramón López Caro, Rafael Benítez y Julen Lopetegui.

Todos exfutbolistas del Madrid menos López Caro, aunque solo los cuatro primeros llegaron a triunfar en el primer equipo. Benítez sufrió una grave lesión de rodilla, cuando se recuperó salió cedido del club para no volver.

El primer entrenador de Florentino Pérez fue Vicente del Busque, al que heredó de Lorenzo Sanz. Cuando llegó al cargo, el Real Madrid acababa de ganar la Champions a sus órdenes.

El ex seleccionador nacional ha sido el técnico español que más tiempo ha ocupado el banquillo madridista con Pérez en la presidencia. En total estuvo dos años y once meses, del 23 de julio de 2000 que llegó Florentino al cargo, al 30 de junio de 2003 cuando acabó contrato y no fue renovado.

El baile de entrenadores

Del Bosque ha sido el único entrenador español que ha ganado títulos para Florentino Pérez. Dejó seis trofeos en las vitrinas del club, los primeros desde que llegó a la presidencia. Ese debe ser el primer objetivo de Xabi Alonso para que no suceda lo mismo que con los cinco siguientes entrenadores nacionales.

Ninguno llegó a cumplir una temporada. El que más partidos dirigió fue Juan Ramón López Caro, quizá el más desconocido de todos, con 33 encuentros.

El que más meses duró fue Rafa Benítez, que cumplió los siete antes de ser cesado. Le sigue López Caro con seis, Lopetegui con 5 y García Remón y Camacho, con tres. Benítez y Lopetegui empezaron sus temporadas, pero fueron cesados; López Caro fue técnico interino para sustituir a Vanderley Luxemburgo y al terminar el curso, no siguió.

José Antonio Camacho dimitió a los tres meses de coger las tiendas, argumentando que no creía que el equipo mejorara con su presencia. Le sustituyó García Remón, segundo técnico de Camacho, que tres meses después fue cesado y llegó Luxemburgo.