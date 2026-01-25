Xabi Alonso puede sacarse la espina rápido

El sorprendente cese después de la derrota en la Supercopa de España en Arabia dejó un mal sabor de boca en Xabi Alonso que pronto puede borrarse. El técnico tolosarra ahora está en el mercado y mantiene una muy buena reputación después de su paso por el Bayer Leverkusen, además de hacer frente a una destitución que no ha tenido calado en las direcciones deportivas de los grandes clubs europeos por su poca lógica deportiva.

El Real Madrid destituyó a Alonso después de perder una final muy ajustada frente al FC Barcelona, a solo cuatro puntos del liderato en la Liga y con el puesto para el Top 8 de la Champions League muy encarrilado. Álvaro Arbeloa ha logrado dar un impulso en la Liga, pero el rendimiento que a partir de ahora tenga el nuevo entrenador madridista poco afectara en el prestigio de Xabi Alonso, que justo estaba en el inicio de un nuevo proyecto en el Real Madrid.

Por ello, no es de extrañar que el Liverpool ya piense en su figura como el próximo entrenador la próxima temporada y que haya recibido la primera llamada de Anfield Road, como relata José Félix Díaz en el Diario AS.

Arne Slot, contra las cuerdas

El conjunto red se encuentra en una situación delicada en la Premier League, corroborada con su última derrota ante el Bournemouth, y la figura de Arne Slot está en entredicho. El técnico neerlandés ganó la temporada pasada el campeonato inglés, pero su crédito ha bajado mucho en la actual.

En Liverpool dan por hecha su marcha a final de temporada, con independencia de los resultados, y si bien tiene la Premier League imposible, en la Champions League está muy bien clasificado para entrar en el Top 8 y es un claro aspirante al título. En el ejercicio anterior acabó primero de la liguillla europea, pero quedó apeado por el que sería campeón, el PSG, en una eliminatoria muy igualada decidida en la tanda de penaltis.

Arne Slot sufrió un duro revés con la derrota ante el Bournemouth de Andoni Iraola / AP

El cuadro de Anfield Road lleva ahora cinco partidos sin ganar en la Premier League, algo que pesa mucho en un gran club europeo. "Ha sido una derrota cruel", dijo un Slot abatido al final del encuentro en Bournemouth consciente de que está en la cuerda floja.

Para la próxima temporada

De todos modos, salvo sorpresa o debacle también tempranera en la Champions League, el actual entrenador continuará hasta final de temporada y será entonces cuando llegue un sustituto, con Xabi Alonso como favorito en estos momentos para ocupar su puesto.

Xabi Alonso es una figura muy admirada en Anfield Road después de sus cinco temporadas en el club con la conquista de la Champions League del 2005, levantando el famoso 3-0 en la final frente al Milan con gol incluido, y dejando un poso importante.

Xabi Alonso marcó el tercer gol del Liverpool en la final del 2005 frente al Milan / AP

Los hinchas 'reds' estarían encantados de contar con un Xabi Alonso quien en Liverpool tendría libertad para imponer su estilo de juego, a diferencia de lo que le ocurrió en el Real Madrid, donde los jugadores nunca confiaron en sus métodos ni en sus ideas atrevidas y ofensivas.

El fútbol inglés parece encajar como anillo al dedo a un entrenador que a sus 44 años tiene una larga carrera aún por delante. De esta manera, Xabi se uniría al grupo de técnicos españoles como Arteta, Unai Emery, Iraola o ahora Paco Jémez, como segundo del West Ham, que han seguido los pasos exitosos de los precursores como Rafa Benítez o, de forma más reciente, el laureado Pep Guardiola.