Xabi Alonso asume la montaña rusa emocional del Madrid: "Sé dónde estoy, necesitamos autocrítica, no fustigarnos"

Xabi Alonso sonriendo antes de volver al Bernabéu (contra el Celta, D/21.00). Y no para una foto, en sala de prensa. Algo casi impensable en el último mes de competición para el técnico vasco, que ha sufrido, muerto y renacido en el tour del Real Madrid por España y Europa. Ha estado contra las cuerdas, discutido y elevado a los altares. Ha pasado de ser cuestionado en cada cambio a recibir un abrazo de Vinicius y el espaldarazo de Fede Valverde. Todo ello ha terminado por subirle en la montaña rusa emocional que es el club blanco.

Xabi Alonso y el diván de la rueda de prensa

Por eso, hay una pregunta que casi sería obligatoria en sus intervenciones: "¿Cómo está personalmente?". Como si fuera la introducción a una sesión terapéutica con el psicólogo, a lo que respondió: "Estoy bien, gracias. Sé dónde estoy, la exigencia que tiene el club y que hay que tener la templanza necesaria para quedarse con lo fundamental. Ser autocrítico, pero sin fustigarse". Para no pensar que el mundo se acaba tras un empate. Aunque tres consecutivos estrechan el nudo de la corbata que usa de vez en cuando.

Mbappé está siendo la gran liberación del vasco en una temporada en la que ha pasado de imponer su pizarra a asumir el relato de que los jugadores mandan. Por eso, a diferencia de los recados del primer tramo de la campaña, en la que todos los partidos se contaban como victoria, ahora se preocupa por mimar a los suyos en público. Forma parte de ese juego de apariencias con el que se ha firmado una paz armada y temporal que aguantará mientras duren los resultados.

"Kylian está en camino de hacer historia en el Real Madrid, como lo hizo Cristiano. Por ambición, números... está entre los elegidos. El día a día con él es muy bueno; el querer tener una influencia con el resto, lo que contagia, es algo que comparte con Cristiano. Ahí, veo similitudes", reconoció cuando se le preguntó sobre una comparativa que le permitió destensarse con una socarronería que le es natural, pero que pocas veces ha podido sacar.

"Cristiano es Cristiano y Kylian, es Kylian"

"Cristiano es Cristiano y Kylian, es Kylian. Están ahí. Los dos son excepcionales. Tenemos mucha suerte de tener a Kylian y hay que aprovecharlo", dijo, en un tono casi 'rajoyesco', en un intercambio con la prensa con la "que me veo casi cada 48 horas". Lo que antes era un 'ring' de boxeo ha terminado por convertirse en una pista de hielo donde todo va bien mientras las cuchillas se deslicen firmes. "Hemos tenido tres partidos sin ganar en los que no estuvimos al nivel, con y sin balón. Pero tener la continuidad es la diferencia, más allá del planteamiento del rival", explicó, con el alivio del 0-3 contra el Ahtletic.

Pero queda un mes largo, con la visita inmediata del Celta y la siguiente del Manchester City en Champions que volverá a poner a prueba la capacidad del Madrid de Xabi Alonso para competir contra los rivales que prueban su nivel. Después, introducción al peligro de la Copa del Rey, visita al Alavés y cierre de un año turbulento en el Bernabéu contra el Sevilla. Vamos, que las vacaciones están todavía en juego. Las recientes lesiones de Trent, que parecía haber despegado, o de Camavinga, que sacó la cabeza en el once, son alertas en el largo camino que queda.

"El de San Mamés fue un buen partido: completo y redondo. Queremos darle continuidad. Ganar más partidos y estar lo más arriba posible, porque en abril-mayo hay que estar donde hay que estar", dijo con una racionalidad que no siempre le ha funcionado este año. Para ello, necesita que todo siga el orden que se ha restablecido en los últimos días. Es decir, que los pesos pesados piensen que son libres.

Las paces con Valverde y Vinicius

"Vinicius está en un muy buen momento personal y profesional; se le ve con alegría. Fue una pena que no marcase en Grecia o Bilbao, pero cuando le ves sonreír, da mucha vitalidad al equipo. Es fundamental tenerlo en este estado de ánimo. Ojalá contra el Celta pueda redondear estas sensaciones con un gol", dijo sobre uno de los incendios sofocados con un abrazo en el cambio.

Sobre otro: "Recuerdo partidos de Valverde en los que ha dado un grandísimo nivel: Barça, Juventus... Sabemos cuál es su posición, pero es muy generoso, quiere ayudar al equipo, al escudo y representa muy bien los valores del club. Poder tenerle es un lujo". A partir de ahí, agarrarse bien fuerte a la barra de seguridad de la montaña rusa emocional del Madrid y ganar todo lo posible para evitar salirse de la vía.