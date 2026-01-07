Xabi Alonso pasa de ultimátums: "Vinicius es fundamental, necesitamos que disfrute"

Xabi Alonso ha logrado el primer objetivo en Arabia Saudí: que la rueda de prensa previa a un gran partido no tenga mayor interés que el de transcribir sus declaraciones. La suya fue una intervención en la que se dio el lujo de esbozar una sonrisa para rechazar las preguntas más complicadas. "Lo de mañana será otra historia", fue la conclusión del vasco, quien evitó hacer comparativas con el derbi del Atlético de Liga.

El dolor por la goleada de Liga contra el Atlético

El 5-2 abrió las primeras grietas en un proyecto que terminó por resquebrajarse, paradójicamente, a partir del clásico, cuando el Madrid se sacó de encima la mala racha contra de los de Flick. A cambio, Xabi Alonso se ganó la enemistad pública de un Vinicius con el que discute en cada partido. Frente al Betis, le insistió en la presión que dejó de hacer a partir de la media. Y terminó cambiándole, con pitos otra vez para el brasileño.

Xabi Alonso responde en rueda de prensa sobre el partido de Gonzalo y los pìtidos a Vinicius / LALIGA

En Arabia todo será diferente. Vinicius es un ídolo al que Oriente Próximo ha tentado. Con la ausencia de Mbappé, literalmente los 62.000 espectadores que estarán en el Estadio King Abdullah Sports City para el Atlético - Real Madrid (20.00 horas, jueves 8) lo harán para ver al extremo del Madrid. Por eso, su técnico le dejó un mensaje de paz para quitarle la desazón de no ver puerta con el Madrid desde el 4 de octubre.

"Queda mucha temporada, Vini va a ser importante. Le necesitamos en su mejor versión, que disfrute en el campo. Cuando lo hace, nos da ese desequilibrio. Tenemos que encontrarle. Es fundamental para nosotros”, aseguró Xabi Alonso sobre el jugador al que captaron las cámaras de la retransmisión del encuentro frente al Betis quejándose de que Gonzalo no se la pasaba. El gran protagonista del duelo con un triplete perfecto.

"La Supercopa es el cuarto torneo"

"Luego le pitan a mí", lamentaba un futbolista que ha perdido la chispa de antaño, pero que tiene grandes recuerdos de un torneo como la Supercopa. En la grada le pedirán regates, pero desde el banquillo, también correr hacia atrás. “Es imprescindible la presión de todos. Reclamo en cada entreno y cada partido que todos estén comprometidos cuando no tenemos el balón", recordó el tolosarra.

Xabi Alonso ha conseguido a través de las últimas victorias armar el relato de que esta es una temporada larga y de que será suya, pase lo que pase. Por lo menos en público, obvia el carácter de ultimátum que tiene cada partido para él. Más si cabe en un torneo donde se enfrente al Atlético y puede jugar la final contra el Barça. Dos exámenes en los que no vale simplemente aprobar.

“Dos cosas claras: la Supercopa es el torneo que nos jugamos, así que es el más importante. En la temporada, es el cuarto, claro y creo que para el resto de entrenadores que están aquí será lo mismo. Pero es el que tenemos ahora, así que prioridad absoluta. Necesitamos hacer un buen partido”, relativizó, estirando la mirada a todo el mes de enero, en el que el Madrid tendrá una escalada frenética de duelos entre Champions, Liga y Copa.

"Queremos tener a Mbappé lo antes posible"

Ya no hay margen de error ni amparo de las circunstancias, como las que le libraron de una peor digestión después de que el Atlético le impusiese una 'manita' en el Metropolitano de las que se toma nota en el palco blanco. “Todo partido hay que analizarlo, y las derrotas más. Estoy convencido de que será diferente a aquello”, espera un entrenador que, esta vez, evitó caer en especulaciones con Mbappé.

Koke, en titulares: "Mañana os digo si la ausencia de Mbappé cambia algo" / Perform

En los días previos a anunciarse que no viajaría a Arabia llegó a hablar de que no estaba descartado. Así era, realmente. Y así sigue siendo, a decir verdad. Porque en Valdebebas se trabaja a contrarreloj para convertir las sensaciones del francés en una última bala en caso de pasar a la final.

"La situación depende del momento, hay que leerlo. Estamos aquí, queremos recuperarle lo antes posible. Lo que nos ocupa es la semifinal y ganar para poder llegar a la final”, aseguró Xabi Alonso, imaginando un desenlace con el mejor de sus goleadores. Pero sin dar más motivo a la especulación, un territorio incontrolable en el que tiende a moverse el Real Madrid esta temporada.