¡Xabi Alonso responde a Laporta!

El entrenador del Real Madrid, Xabi Alonso, contestó a Joan Laporta después de que el presidente del FC Barcelona afirmara que “el Madrid tiene un sentimiento de poder y el Barça de democracia y libertad”.

El técnico no se mordió la lengua y, aunque al principio intento ser tibio en su respuesta, acabó por lanzar un dardo al máximo dirigente barcelonista. “Me imagino en el contexto en el que lo habrá dicho y ahí tampoco me quiero meter", comentó en primera instancia para posteriormente añadir que "nosotros sí que tenemos sentimiento de libertad y de democracia y me imagino que ellos también tienen algo de poder. O sea, que esto va por los dos lados”.

Laporta realizó estas declaraciones en uno de los actos del 125 aniversario del club en el Palau de la Música. Su reflexión respecto al Real Madrid fue que "tenemos modelos diferentes, nosotros nos alimentamos con La Masia y ellos son de ir más al mercado".

El presidente del Barça se sintió orgulloso por "devolver al Barça a la primera línea mundial. El Barça vuelve a ser un referente. El Barça sigue siendo un club polideportivo y sigue siendo de sus socios. Es la mejor fórmula, cualquier otra tiene intenciones ocultas".

Xabi Alonso, en el marco de la previa del partido del Mundial de Clubes ante el Sazlburgo, fue el encargado de dar respuesta al presidente barcelonista. Eso sí, con un tono un tanto desenfadado y con una media sonrisa en los labios.

El tolosarra tampoco quiere entrar en enfrenamientos directos, pero sí que acabó por dar su réplica al máximo dirigente barcelonista.