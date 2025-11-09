Xabi Alonso no responde a nada

El Real Madrid se dejó dos puntos en Vallecas en un partido en el que remató a puerta y se encontró con un buen Batalla, pero son ya dos encuentros consecutivos sin marcar, tras el 1-0 en Liverpool. El Rayo, además, tuvo ocasiones para adelantarse. Varias. También las tuvo el Madrid y, de hecho, podría decirse que fue un partido igualado, la peor noticia para un conjunto, el blanco, que seguramente se ha creído mejor de lo que demuestra sobre el césped su fútbol. No penaltis, no party.

Xabi Alonso lo analizó a su manera. Es decir, sin decir absolutamente nada y sin responder concretamente a ninguna de las preguntas que le hicieron. Le preguntaron por si el Madrid fue muy plano. Respuesta: "Estábamos preparados para un partido exigente, tanto este año como en los anteriores siempre nos ha costado (se refiere a que otros entrenadores también han sufrido en Vallecas). Te llevan a un contexto en el que los partidos son de un ritmo frenético y hoy también ha sido así".

Vinicius volvió a quejarse sobre un terreno de juego / SERGIO PEREZ / EFE

Le preguntan sobre la derrota en Anfield, y que ganar al Valencia, bien, pero vamos... Y que igual lo del Barça hizo creer algo que no es. Xabi, a lo suyo: "Hoy, después de Anfield, queríamos hacer un partido que cuesta un poco llevarlo al terreno que uno quiere, en la segunda parte ha podido pasar de todo". Se mojó algo cuando dijo que "no lo achaco a los picos emocionales, queremos ser muy estables, la Liga es partido a partido y hoy no se ha podido ganar". Seguramente fue, llena de tópicos, su mejor respuesta.

Más humo

¿Le preocupan más los resultados o el juego? "Me preocupa el querer seguir creciendo, querer seguir mejorando, haciendo una autocrítica constructiva, sabemos dónde estamos y qué es lo que queremos, estamos en noviembre, queda mucho y hay que tener exigencia propia y mesura". Fum, fum, fum.

Mbappé fue una sombra de sí mismo / EFE

Xabi Alonso, que es de Tolosa, se salió como haría un gallego cuando comentó que "no ganamos todos los duelos, pero no los perdimos todos, ha sido muy disputado". Bravo. Y analizó también al Rayo: "El Rayo juega mucho a la transición, pero en la segunda parte la defensa ha aguantado muy bien. La pena es que no hemos podido desequilibrar en las ofensivas".

Dejó otras perlas como "ha habido mucha transición por parte del Rayo y por parte nuestra" o "sabemos dónde estamos y creo que en los momentos buenos y malos hay que saber equilibrarlo, la temporada es larga y la exigencia es máxima, convivimos para ella y nos preparamos para ella". También se despachó a gusto con la no presencia, ni siquiera calentando, de Endrick o Gonzalo: "Teníamos otros delanteros en el campo".

El resto no merece ser mencionado.