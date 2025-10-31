Xabi Alonso regatea el comunicado de Vinicius: “El tema está zanjado y no habrá represalias”

La situación del Real Madrid es atípica. Un estado de excepción en el que a pesar de los buenos resultados, el mundo se ha puesto del revés por la relación entre Vinicius y Xabi Alonso. O lo que es lo mismo, una de las estrellas del equipo y el timonel del barco blanco al que se llamó para hacer precisamente lo que está ejecutando: una reordenación de los espacios y los roles de un vestuario blanco difícil de jerarquizar.

La reunión del miércoles con Vinicius

Era el tema Vinicius el del día, la conversación para tratar antes que ninguna, pero de cara al público, Xabi Alonso se limitó a hablar de cordialidad. "El miércoles tuvimos una reunión con todos y Vinicius estuvo impecable. Habló con sinceridad y estuvo muy bien. Para mí, queda zanjado", explicó Xabi Alonso. El brasileño se habría referido a sus compañeros y al resto de actores de un club que necesitaba escuchar sus explicaciones después del airado desencuentro del clásico.

Pero no se entierra el hacha de guerra cuando se omite deliberadamente el nombre de Xabi Alonso en un comunicado, como sucedió con Vinicius. El movimiento era sencillo, pero así sucedió. "Fue un comunicado muy valioso, muy positivo. Demostró su honestidad, habló con el corazón. Lo más importante es lo que dijo y quedé muy satisfecho. Desde el miércoles se cerró el tema", expresó en rueda de prensa. Un despeje que no valdrá desde el momento en el que vuelva a producirse un desencuentro.

"No, ninguna represalia", se limitó a decir de un jugador capital con el que puede 'jugar' sin riesgo frente al Valencia. Una suplencia se entendería dentro de unos límites razonados, teniendo la próxima semana el envite de Anfield, donde el brasileño ya sabe lo que es ser decisivo ."Creo que ya he dado suficientes explicaciones. Respeto que vuestro foco esté ahí. Quedó cerrado el miércoles. Venimos de muy buena semana. Lo que me preocupa es el Valencia. Os entiendo, pero entendedme a mí", finiquitó la escena.

Puesta en valor del clásico

En la rueda de prensa siguieron dándose las puntadas de una explicación incompleta, pero que se dio por válida ante la negativa de Xabi Alonso, que primero fue jugador, a echar más leña al fuego. Porque, a todo esto, el Real Madrid había ganado un clásico. El primero en una temporada, del que quiso hacer campaña. como no podía ser de otra manera, después de reponerse de las derrotas frente al PSG y Atlético.

"Antes del Clásico hablamos, que tenía más valor. Para la confianza del equipo era importante una victoria de ese tamaño. Pero toca olvidarlo. Tenemos que seguir afrontando cada partido. Cuando bajemos un poco esa preparación, perderemos puntos. Y no queremos que eso suceda. Yo estoy bien", expresó un técnico vasco al que los resultados le están acompañando, lo que le ha permitido reducir el fuego que se ha desatado con las crisis temporales de jugadores.

"He vuelvo a ver el clásico. Muchas de las cosas que planteamos salieron bien. El equipo mostró mucha solidez. Y teníamos muchas ganas. Eso se veía en los chicos. Estaban anticipando la situación. Cuando somos fuertes, llevamos la iniciativa", le bastó para protegerse en un Real Madrid de autor del que ha quitado la coletilla de 'en construcción' para empoderarse en una temporada que será tan larga como los jugadores quieran hacerla.